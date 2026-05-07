Alîkarê Serokomar Yilmaz: "Em ê polîtîkayên xwe yên ku Stenbolê bike navendeke fînansê ya kurewî, bidomînin"

Gökçe Karaköse
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz got, "Em ê bi biryardarî polîtîkayên xwe yên ku armanc dikin Stenbolê bikin navendeke fînansê ya beşdar ya kurewî û pêşeng, bidomînin."
Lûtkeya Fînansa Beşdariyê ya Ajansa Anadoluyê (AA) bi hevkariya AAyê û Yekîtiya Bankayên Beşdariyê yên Tirkiyeyê (TKBB) li Stenbolê dest pê kir.
Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz di bernameyê da axivî û got, "Em Stenbolê ne tenê wekî navendeke fînansê, di heman demê da wekî navendeke ku veberhênan, fînans û aboriya reel bi hev va girêdide, bi cih dikin."
Cevdet Yilmaz diyar kir Tirkiye wê wekî sitargeheke ewle ya sermayeyê, bala çavkaniyên mirovî yên pêşketî û navendên biryardanê, bikişîne.
