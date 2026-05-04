Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz bi Serokwezîrê Ermenistanê Paşînyan ra hat cem hev

Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz ragihand ku di hevdîtina digel Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşînyan da zeptnameya rêkeftina biwarê restorasyona hevbeş a Pira Aniyê hat îmzekirin.
Alîkarê Serokomar Yilmaz di çarçoveya 8emîn Zîrweya Civata Siyasî ya Ewropayê da ku li Rewana paytextê Ermenistanê hat kirin, bi Serokwezîrê Ermenistanê Paşînyan ra hat cem hev.
Di hevdîtinê da di hîmayeya Yilmaz û Paşînyan da ji hêla Serdar Kiliçê Nûnerê Taybet ê Pêvajoya Asayîbûna Tirkiye-Ermenistanê û Rûben Rûbînyanê Alîkarê Serokê Meclisa Neteweyî ya Ermenistanê û Nûnerê Taybet ê Pêvajoya Asayîbûna Ermenistan-Tirkiyeyê, zeptnameya rêkeftina bi awayekî hevbeş restorekirina Pira Aniyê ya li sînorê herdu welatan dimîne, hat îmzekirin.