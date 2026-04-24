6 TIRên ku malzemeyên tibî barkirî yên alîkariyê ji Tirkiyeyê bo Îranê hatin şandin ji Wanê derketin

Orhan Sağlam, Nevzat Umut Uzel
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Derman, serum, kelûpelên bikaranînê, amûrên bijîşkî, sedye û tûpên oksîjenê yên ku ji saziyên tenduristiyê yên li Wan û navçeyên din hatine şandin, li Rêveberiya Tenduristiyê ya Bajarê Wanê hatin berhevkirin.
Kelûpelên alîkariyê yên li vir hatine amadekirin ji aliyê karmendên Rêveberiya Tenduristiyê ya Wanê va li TIRan hatin barkirin.
TIRên alîkariyê yên ji Wanê bi rê ketin, wê bi rêya Deriyê Sînor yê Gurbulak yê li navçeya Bazîdê ya Agiriyê bişînin Îranê.
Muhammed Tosunê Midûrê Tenduristiyê yê Wanê ji rojnamevanan ra got ku ew dixebitin da ku kelûpelên bijîşkî yên ji bajaran cuda hatine berhevkirin bigihînin Îranê.
Tosun diyar kir ku kelûpelên ku ji bajarên cuda hatine Wanê ji hêla karmendên wan va li TIRan hatine barkirin û bi rê ketine.