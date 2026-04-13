350 kîlomêtre xeta ber sînorê Sûriyeyê ji trafîka trenê ra hat vekirin

Mertkan Oruç
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Wezîrê Gîhandin û Binesaziyê Abdulkadîr Uraloglu ragihand, di 325 kîlomêtre xeta rêhesinê ya navbera Karkamiş-Nisêbînê û 25 kîlomêtre xeta rêhesinê ya navbera Şenyurt-Mêrdînê da xebatên nûkirinê kuta bûn û gozergah cardin ji trafîka trenan ra hat vekirin.
Uraloglu daxuyaniya nivîskî da û der barê xebatên rehabîlîtekirin rêhesinan da agahî da.
Uraloglu diyar kir, xebatên ku di xetên rêhesinê yên Karkamiş-Nisêbîn û Şenyurt-Mêrdînê da hatin kirin, ne tenê temîrat bûn, li gorî pêdiviyan nûkirina van rêhesinan bû.
Uraloglu wiha dewam kir, "Di 325 kîlomêtre xeta rêhesinê ya navbera Karkamiş-Nisêbînê û 25 kîlomêtre xeta rêhesinê ya navbera Şenyurt-Mêrdînê da xebatên nûkirinê kuta bûn. Xet ji 31ê Adarê pê va cardin ji trafîka trenan ra vebûn. Vebûna van xetan wê hem piştgiriya aboriyê bike hem jî kapasîteya lojîstîkê xurt bike. Me binesazî û avadaniya vê xetê jî xurt kir."