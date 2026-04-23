23yê Nîsanê Cejna Zarokan û Desthilatdariya Neteweyî bi coşeke mezin tê pîrozkirin

Meriç Ürer
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Ji bo 23yê Nîsanê Cejna Zarokan û Desthilatdariya Neteweyî û 106emîn salvegera vekirina Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê, li Meclîsê li ber bîrdariya Ataturk merasim hat lidarxistin.
Piştî ku Serokê Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş çeleng danî ser bîrdariya Ataturk, rêz hat girtin û Sirûda Neteweyî hat xwendin.
Di merasimê da Cîgirên Serokê Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê Bekir Bozdag, Pervîn Buldan û Tekîn Bingol, Serokê Koma AK Partiyê Abdullah Guler, cîgirên serokên komên partiyên siyasî, endamên Lijneya Serokatiyê ya Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê, berpirsên îdarî û karmendên îdarî yên Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê amade bûn.
23yê Nîsanê Cejna Zarokan û Desthilatdariya Neteweyî û 106emîn salvegera vekirina Meclîsa Mezin ya Milet ya Tirkiyeyê, li seranserê welêt jî bi çalakiyên curbecur tê pîrozkirin.