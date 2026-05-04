Li Meletiyê otobêsa rêwiyan welgeriya şerampolê, 3 kes mirin û 22 kes jî birîndar bûn

İbrahim Özcan, Yeter Erdine
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Li Doganşehîra navçeya Meletiyê otobêsa rêwiyan welgeriya şerampolê, 3 kes mirin û 22 kes jî birîndar bûn.
Li gorî agahiyê, otobêsa rêwiyan a Muş Yolu Turîzmê ya ku plaqeya wê 34 FB 5349 û nasnameya şofêrê wê hê nehatiye diyarkirin, li Taxa Polatdereyê ya li ser rêya Meletî-Adiyemanê welgeriya şerampolê.
Li ser cawdayînê polês, cendirme û ekîbên agirkuj û tenduristiyê çûn cihê qezayê.
Waliyê Meletiyê Seddar Yavuz ji rojnamevanan ra daxuyand ku li navçeya Doganşehîrê otobêseke rêwiyan ji ber ku kontrola ajotinê ji dest çûye, welgeriya şerampolê.
Yavuz ragihand ku di qezayê da 3 kes mirin û 22 kes jî birîndar bûn û wiha axivî: "Ji 22 birîndarên me jê 5 kes di beşa rewşa awarte da tên dermankirin. Hevalên me ji me ra gotin ku rewşa wan ne giran e, lê dîsa jî dermankirina wan a di beşa rewşa awarte da mûnasib hatiye dîtin. Xwîşk û birayên me yên din, qismeke birîndarên me jî li ser piyan hatin dermankirin."
Yavuz anî ziman her çiqas di dîmenan da xuya dike otobês dişiqite jî, lêkolîna der barê qezayê da dewam dike.
Yavuz got rehma Xwedê li miriyan be, Xwedê şifayê bide birîndaran û çû serdana birîndarên ku li nexweşxaneyên bajêr tên dermankirin.