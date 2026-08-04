Îro ji bo "Tirkiyeya Bêteror" pêvajoya qanûnî destpê dike

Kemal Karadağ
04 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Li gorî agahiyên ku nûçegihanê AAyê berhev kirin, xebata li ser rêziknameyên qanûnî yên ji bo Tirkiyeya Bêteror gihîştiye qonaxên xwe yên dawî.
Pêşnûmeya qanûnê ya ku ji 12 bendan pêk tê, qediya. Pêşniyar dê bi serenavê "Pêşnûmeya Qanûnê ya li ser Qewînkirina Hevgirtina Neteweyî û Entegrasyona Civakî" be.
Sibê Koma Parlamentoyê ya AK Partiyê, bi serokatiya Serokê Koma AK Partiyê Abdullah Guler û Wekîlserokê AK Partiyê Efkan Ala, dê li ser pêşniyarê parlementeran agahdar bikin. Piştî vê civînê, pêşniyar dê ji Serokatiya Parlamentoyê re were pêşkêşkirin, bi vî awayî pêvajoya qanûndanînê ewê dest pê bike.
Li gorî Rêziknameya Parlamentoyê, nîqaşên li ser pêşniyarê 48 saet piştî pêşkêşkirina wê ji Serokatiya Parlamentoyê ra, dikarin di Komîsyona Edaletê ya Parlamentoyê da destpê bikin. Heke biryarek were dayîn, wê demê dikare were betalkirin. Piştî nîqaşên di Komîsyona Edaletê da, pêşniyar dê ji Lijneya Giştî ya Parlamentoyê ra were şandin. Tê payîn ku pêşniyar vê hefteyê bibe qanûn.
Li gorî armanca Tirkiyeya Bêteror, Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê di bin serokatiya Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş da li Parlamentoyê hate damezrandin û civîna xwe ya yekem di 5ê Tebaxa 2025an da li dar xist.
Bi pêşkêşkirina Pêşnûmeya Qanûna li ser Qewînkirina Hevgirtina Neteweyî û Entegrasyona Civakî ya sibê, di 5ê Tebaxê da, roja civîna yekem a komîsyonê, gaveke qanûnî dê were avêtin.