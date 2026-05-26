Îran: Droneka DYAyê ya cureyê MQ-9 Reaper li Kendava Besreyê qada me ya asîmanî binpê kir, hat xistin

Ahmet Dursun
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Îranê ragihand droneka DYAyê ya cureyê MQ-9 Reaper ku li Kendava Besreyê qada asîmaniya wan binpê kir, xistine xwarê, her wiha balafireke cengê ya F-35ê jî hedef girtine û hiştine ji herêmê dûr bikeve.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Artêşa Pasdarên Şoreşê, di encama fealiyetên îstixbarat û şopandinê ya unsurên parastina asîmanî ya Îranê da droneka cureyê MQ-9 Reaper hat tesbîtkirin û xistin.
Di daxuyaniyê da her wiha hat destnîşankirin ku droneke cureyê RQ-4 digel balafireke F-35 jî hat hedefgirtin û balafirên navborî ji herêmê hatin dûrxistin, qada asîmanî terk kirine.
Di daxuyaniyê da wiha jî hat gotin:
"Artêşa Pasdarên Şoreşê, li dijî her binpêkirina agirbestê ji aliyê artêşa Amerîkî ya êrîşkar va hişyariyê dide û mafê xwe yê rewa yê bersivdayînê diparêze."