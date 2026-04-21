Wezareta Karên Derva derbarê hilbijartina Serokê Eniya Tirkmenên Iraqê weke Waliyê Kerkûkê, daxuyanî da

Gökhan Çeliker
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Wezaretê derbarê mijarê da daxuyaniyeke nivîskî belav kir.
Di daxuyaniyê da derbarê hilbijartina Serokê Eniya Tirkmenên Iraqê Mihemed Seman Axa weke Waliyê Kerkûkê da wiha hat gotin "Hilbijêrîna Tirkmenekî ji bo Walîtiya Kerkûkê tê wateya ku giştgirî, edaleta di temsîlê da aramiya civakî pêş ketiye. Ev yek her wiha wekî naskirineke demdirêj a mafekî rewa ye ji bo gelê Tirkmen, ku beşek yekgirtî yê Iraq û Kerkûkê ye, tê dîtin."
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku parvekirina postên îdarî yên asta bilind li Kerkûkê bi dorveger di navbera pêkhateyên cuda da li ser bingeha lihevkirinê, ne tenê ji bo Tirkmenan lê ji bo hemî hêmanên ku Kerkûkê pêk tînin destkeftiyeke adil û hevseng e û hêviya ku ev pêşketin dê beşdarî aştî, ewlehî û refeha Iraqê û gelê Kerkûkê bibe hat nîşandan.