Wezareta Karên Derva bertek nîşanî daxuyaniyên Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu da

Mehmet Şah Yılmaz
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Wezareta Karên Derva der barê daxuyaniyên Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu da got ku "Derewên ku Netanyahuyê pisporê komkujiyê ji bo ku rastiyan bincil bike serî lê dide nikare berpirsyariya sûcên giran ên ku dike veşêre."
Wezaretê der barê daxuyaniyên Netanyahu da daxuyaniya nivîskî da.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku tohmetên bêbingeh, provokatîg û ji rastiyê dûr ên dijî Serokomar Recep Tayyîp Erdogan tenê hewldana Netanyahu û hevkarên wî yên sûcê ne ku ji bo xapandina raya giştî ya navneteweyî didin û ev hatin gotin:
"Derewên ku Netanyahuyê pisporê komkujiyê ji bo ku rastiyan bincil bike serî lê dide nikare berpirsyariya sûcên giran ên ku dike veşêre. Em wek Tirkiye dê ji niha pê va hî rastiyên der barê Netanyahu û hevkarên wî da bi zimanekî herî eşkere îfade bikin. Em ê ji bo ku ew li ber merciyên darazê yên navneteweyî hesabê kirinên xwe yên ku nirxên însanî û hiqûqî tune dihesibînin bidin xebatên xwe bi biryardarî bidomînin."