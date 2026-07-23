Wezîr Kurum bi Parlementerê DEM Partiyê Sirri Sakik ra civiya

Dilhan Türker Yıldız
23 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 23 Tîrmeh 2026
Wezîrê Jîngeh Bajarvanî û Guherankariya Iqlîmê Murat Kurum pêşwazî li Parlementerê DEM Partiyê yê Agiriyê Sirri Sakik kir.
Kurum ji ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê pêşwaziya ku li Wezaretê birêva çû parvekirin kir.
Kurum wiha got, "Em li Wezaretê digel Parlementerê DEM Partiyê yê Agiriyê Sirri Sakik civiyan. Me guh da hewcedarî û daxwazên Agirî û wîlayetên derdorê, û me xebatên ku dikarin werin kirin nirxandin. Em ê bi aqilê selîm û şêwirmendiyê çareseriyan ji bo pêdiviyên bajarên xwe bibînin."