Wezîrê Karên Navxweyî Çîftçî li Sûriyeyê ji Çiyayê Kasyunê temaşê Şamê kir

Muhammed Nuri Erdoğan
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
Wezîr Çîftçî di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê xwe yê çapemeniya civakî da ev gotin:
"Me ji Çiyayê Kasyunê temaşê Şamê kir. Me li gel dîmeneke bêhampa paşeroj, îro û pêşeroja bajarê qedîm guhdar kir. Ji Kasyuna ku şahidiya sedalan kir bi hêvî li pêşeroja Şamê nihêrî. Ez ji ber mêvanperweriya wî ya zanik û ji dil spasiya Birêz Enes Xettabê Wezîrê Karên Navxweyî yê Sûriyeyê dikim."
Wezîrê Karên Navxweyî Çîftçî piştî peywendiyan Mizgefta Emewî ziyaret kir.
Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çîftçî di çarçoveya peywendiyên xwe yên Şamê da li Mizgefta Emewî nimêja esrê kir Qur'ana Pîroz xwend.