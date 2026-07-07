Wezîrê Karên Derva Fîdan li Enqereyê senatorên Amerîkî qebûl kir

Tuğba Altun
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan li Enqereyê Hevseroka Koma Çavdêrên NATOyê ya Senatoya Amerîkayê û Endama Biqidem a Komîteya Têkiliyên Derva Jeanne Shaheen, Senator Chrîstopher Coons, Dîck Durbîn û Mîke Rounds û endamê Meclîsa Nûneran a Amerîkayê Mîke Turner qebûl kir.
Li gorî çavkaniyên dîplomatîk, Wezîr Fîdan bi Shaheen, Coons, Durbîn û Rounds ên ku di çarçoveya Civîna NATOyê ya Enqereyê da serdana Tirkiyeyê kirin ra civiya.
Wezîr Fîdan beşdarî çalakiya bi navê "Piştî Civîna Enqereyê Ewlehiya Ewropayê: Li Seranserê Ewropayê xurtkirina hevkariyê ya di navbera mitefîqên NATOyê da" bû û li wir axivî.
Çalakî ji hêla Chatham House û Navenda Lêkolînên Stratejîk (SAM) ya Wezareta Karên Derva va li Enqereyê hat lidarxistin.