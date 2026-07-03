Wezîrê Karên Derva Fîdan: "Em gavên pêwîst derbarê mueyîdeyên CAATSAyê da diavêjin"

Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan diyar kir ku îradeyeke xurt ya Serokomar Recep Tayyîp Erdogan û Serokê Amerîkayê Donald Trump heye ku Qanûna Têkoşîna li Dijî Dijberên Amerîkayê Bi Rêya Mueyîdeyan (CAATSA) betal bikin û got ku em di vî warî da gavên pêwîst diavêjin.
Fîdan li televîzyona CNN Turkê pirsên Hande Firatê yên der barê rojevê da bersivandin.
Fîdan bi bîr xist ku beşdarbûna Serokê Amerîkayê Trump di Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê da hatiye piştrastkirin û got, "Ev bi rastî jî ji bo civaka NATOyê bi xwe nûçeyeke girîng û erênî ye. Tiştekî din jî lê zêde dikin, 'Birêz Trump beşdar dibe ji ber ku Birêz Erdogan ew vexwendiye. Ger Birêz Erdogan ew nevexwendibûya, ew ê beşdar nebûya.' Ev niha bi rastî jî bûye hevkêşeke stratejîk ya pir mezin."
Derbarê pirsa gelo cezayên CAATSAyê wê werin rakirin yan na da Fîdan got, "Gavên diyarkirî hene. Di vî warî da hewldanên berdewam hene. Dema ku ev têne bicihanîn, raya giştî ya me wê bibîne."
Fîdan da zanîn ku ev yek dikare di demeke nêzîk da pêk were û got, "Ji ber ku temamkirina prosedurên pêwîst û encamdana pêvajoya qanûnî ya li Kongreyê her tim bi hev ra li hev nayên. Lêbelê ji aliyê rêveberî û niyetê va tu pirsgirêk ji aliyê beşên cîbicîkar va nîne. Divê em bibînin ka pêvajo li Kongreya Amerîkayê çawa pêşva diçe."
- Siyaseta Îsraîlê ya li herêmê
Di bersiva pirsa derbarê bandora Îsraîlê li ser danûstandinên di navbera Îran û Amerîkayê da Fîdan got, "Mixabin, Îsraîl welatekî wisa ye ku ji hêla çeteyeke dîn va tê rêvebirin û ji hêla civaka navneteweyî va bêîstîsna wekî têkderê rêziknameyê, 'acizker' ku her diçe bêîstîqrarî, zilm, xwînrijandin û komkujiyan tîne, tê binavkirin."
Fîdan diyar kir ku di nava civaka navneteweyî da li ser bingeha polîtîkayên ku ji hêla Îsraîlê va têne meşandin lihevkirineke berfireh heye, lê "têgihîştina Îsraîlê" ya ku bi salan e hatiye çandin, demeke dirêj e ku ji bo gelek welatan dîtina wêneyê rastîn dijwar kiriye.
Fîdan bal kişand ser têkiliya di navbera Amerîka û Îsraîlê da û got, "Binihêrin, siyasetmedarên li Amerîkayê heta ku ew di xizmeta berjewendiyên wan da be piştgiriyê didin Îsraîlê; lêbelê ev hevahengiya berjewendiyan ewqas dirêj dewam kiriye ku piştgiriya Îsraîlê wekî rewşeke daîmî hatiye qebûlkirin."
- Vîzyona xwedîderketina herêmî ya Tirkiyeyê
Fîdan diyar kir ku vîzyona demdirêj ya Tirkiyeyê ya xwedîderketina herêmî her ku diçe zêdetir bandorê dike û got ku pirsgirêkên herêmî divê ji hêla welatên herêmê va werin çareserkirin.
Hakan Fîdan wiha domand, "Koma têkiliyê ya 8 welatan ku di dema pêvajoya Xezeyê da hate damezirandin, hişt ku welatên Misilman yên Ereb û ne Ereb cara yekem înîsiyatîfeke hevbeş ya herêmî pêş bixin û helwesta hevpar ya ku welatên herêmê piştî pêşketinên li Sûriyeyê di 8ê Kanûna Pêşîn ya 2024an da nîşan dan, mînakeke serketî ya vê têgihîştinê ye."
Wezîrê Karên Derva Fîdan diyar kir ku ew di çarçoveya mekanîzmaya 4 welatan da dixebitin ku ji hêla Tirkiye, Erebistana Siûdî, Misir û Pakistanê va hatiye damezrandin û wiha got, "Ev welat armanc dikin ku têkiliyên xwe baştir bikin, aramiya herêmî xurt bikin û bi hev ra çareseriyan ji bo pirsgirêkên hevpar bibînin."
Fîdan diyar kir ku ev 4 welat li deverên cografîk yên cuda xwedî giraniya jeopolîtîk ya girîng in û got ku hemû alî têgihîştineke hevpar parve dikin ku pêşkeftina aborî, aramî û aştiya herêmî wê pêwîst dike.
Hakan Fîdan destnîşan kir ku serokên welatan li ser vê mijarê gihîştine rêkeftineke prensîbî û wezîrên karên derva yên xwe erkdar kirin ku xebatê pêşva bibin û got ku mekanîzmaya çaralî heta niha çar caran ji bo vê armancê civiyaye.
Wezîr Fîdan diyar kir ku nîqaş li ser wê yekê kirine ku heke di navbera Amerîka û Îranê da rêkeftineke mayînde were çêkirin, wê mîmariya ewlehî û rêziknameya nû ya herêmê çawa teşe bigre û got ku Tirkiye welatê yekem e ku ev nîqaş daye destpêkirin.
Hakan Fîdan destnîşan kir ku ji bo welatên herêmê pêşîniya ewil pêşkeftina aborî û serfirazî ye û got ku terorîzm, polîtîkayên berfirehker yên Îsraîlê û krîzên din yên herêmî hê jî pirsgirêkên sereke ne ku bêîstîqrariyê çêdikin.
Fîdan diyar kir ku mekanîzmaya 4 welatan ne tenê van çar welatan, lê di heman demê da welatên din yên herêmî yên di nava deverên bandora wan da jî bi awayekî nerasterast temsîl dike û wiha got, "Tevî rastiya ku ev çar welat li hev dicivin û li ser mijarekê nîqaş dikin, ji hêla sembolîzma siyasî va gaveke girîng e. Bi rastî ez bawer dikim ku ev qonax wê hêdî hêdî bibe mekanîzmayeke stratejîktir û encamnavendî. Vîzyona Serokomarê me jî di wî alî da ye, lê em her gav vê dikin, em naxwazin berî ku gelek tişt berhem bidin, berî ku bi dawî bibin, daxuyaniyeke mezin bidin, lê xebata di vî alî da erka me ye, vîzyona me ya herî mezin e."
Fîdan diyar kir ku nêzîkatiya xwedîderketina herêmî ya Tirkiyeyê ne tenê bi Rojhilata Navîn va sînordar e û got, "Em heman tiştî li Qefqasyayê jî bi pêkanîna modela 3+3 yan jî bi sê welatan ra dixebitin, dikin. Em heman tiştî li Balkanan dikin û em hewl didin ku heman tiştî li Afrîkayê jî bikin. Ev nêzîkatiya me ji bo hemû pirsgirêkên li hewzeyên stratejîk yên ku em lê ne heye."
Fîdan derbarê Civîna NATOyê ya li Enqereyê da diyar kir ev wê mezintirîn lûtkeya di dîroka NATOyê da be.
Hakan Fîdan behsa lûtkeya NATOyê ya ku dê li Enqereyê were lidarxistin kir û diyar kir ku lûtke her çi dibe bila bibe wê pêk were û wiha dewam kir, "Lûtke her çi dibe bila bibe wê pêk were, lê rastiya ku Amerîka damezrîner, rêvebir û hilgirê NATOyê û Birêz Trump wê beşdar bibe, ev yek bi serê xwe tiştê herî mezin e."
Fîdan behsa biryara Serokê Amerîkayê Donald Trump ya beşdarbûna lûtkeyê kir ji ber ku ew li Tirkiyeyê tê lidarxistin û ji hêla Serokomar Recep Tayyîp Erdogan va tê lidarxistin û wiha got, "Amerîka di bin serokatiya Trump da rola xwe ya li cîhanê ji nû ve diyar dike û ev yek têkiliya transatlantîk diguherîne û ji Şerê Cîhanê yê Duyemîn vir va Ewropayê xwe 'di bin gefeke ewqas mezin da' hîs nekiriye."
Hakan Fîdan êrîşên Rûsyayê yên li ser Ukraynayê, xwejinûva diyarkirina Amerîkayê, şerên bazirganî û aktorên din wekî mînak nîşan da û got, "Çîn niha hêzeke super ya bêrawestan e."
Fîdan bal kişand ser jinûva dabeşkirin û guhertina hêzê di warên wekî teknolojî, hişê çêkirî, bazar û sermayeyê da û got, "Rastiya ku dibe ku yek ji hevpeymanên ewlehiyê yên herî serketî di dîroka mirovahiyê da di vê xala werçerxê ya dîrokî da, di serdemeke ewqas nezelal da li hev dicive, bi raya min wê bibe lûtkeya herî mezin ya di dîroka NATOyê da."
Fîdan destnîşan kir ku qet xaleke werçerxê ya din çênebûye ku ewqas deverên pirsgirêkdar di heman demê da li hev bicivin û hêviya xwe anî ziman ku ev yek careke din çênebe.
- Derbarê serdana Rûsyayê da
Fîdan diyar kir ku Serokomar Erdogan her gav bi Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn ra dişêwire û girîngiya hewzeya Deryaya Reş, Qefqasya, Asyaya Navîn, Rojhilata Navîn û Afrîkayê ji bo Tirkiyeyê tekez dike ku Tirkiye li wir xwedî polîtîkayeke derva ya bi bandor e.
Fîdan destnîşan kir ku gava meriv ji niyeta aliyê din bêxeber be divê hemû plan li gorî senaryoya herî xirab werin çêkirin û got ku plansazkirina li gorî senaryoya herî xirab lêçûnan zêde dike û dijminatiyê gur dike.
Fîdan derbarê hevdîtina xwe ya bi Pûtîn ra ev got, ""Ez vê hevdîtinê li ser navê Serokê me pêşwazî dikim. Ango, ez ji ber ku peyama Serokomar hildigrim têm pêşwazîkirin. Ez mijarên ku Serokê me dixwaze li ser nîqaş bike û telîmatên ku wî dane min, ji Birêz Pûtîn ra radigihînim. Em wan bersiv û şîroveyan distînin, dû ra şîroveyên xwe lê zêde dikin û ji Serokê xwe ra tînin. Di bingehê da ev diyalogeke di navbera Serokê me û Birêz Pûtîn da ye bi rêya min pêk tê. Divê wisa were dîtin."
Hakan Fîdan diyar kir ku di hevdîtinê da rewşa heyî ya di şerê Rûsya-Ukraynayê da bi taybetî li cihê ku Rûsya û Pûtîn lê disekinin, hatiye nîqaşkirin û berdewam kir, "Ji ber ku me li ser vê yekê bi berfirehî nîqaş kir dema ku ez di Gulana borî da çûm wir wî vîzyonek pêşkêş kir. Me piştra bi berfirehî danûstandin kir. Niha divê em dîsa ji Birêz Pûtîn bibihîzin. Em li ku derê ne?"
Fîdan girîngiya helwesta Rûsyayê li ser pêvajoya aştiyê ya berdewam li Qefqasyayê û her weha li ser pirsgirêkên Filistîn, Xeze, Lubnan û Sûriyeyê tekez kir û got, "Bi rastî berjewendiyên me di van deveran da hene û li gorî helwesta me ya siyaseta xwe, hilbijartin û rêberiya ku Birêz Putin wê li ser hin mijaran bigire girîng e. Pirsgirêkên dualî yên wekhev hene; me hemû anîn ziman."
Di derbarê pêvajoya aştiyê ya Rûsya-Ukraynayê da Wezîr Fîdan got, "Birêz Putîn bi eşkere got, 'Ez li ser peymana ku wî û Birêz Trump li Alaskayê li hev kirine, disekinim.'"
news_share_descriptionsubscription_contact