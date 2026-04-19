Wezîrê Karên Derva Fîdan: Di Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê da 23 serok dewlet û hikûmet hatin ezimandin

Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan ragihand ku di Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê (ADF) da 23 serok dewlet û hikûmet, 13 alîkarên serok dewlet û hikûmet û 50 wezîr hatin ezimandin.
Wezîr Fîdan di civîna çapemeniyê da, ku bi minasebeta bidawîbûna ADF 2026an hat lidarxistin, pirsên rojnamegeran bersivandin ku Ajansa Anadoluyê (AA) "Hevkarê Ragihandina Global" a ADF 2026an e û li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Turîzma Belekê bi rê va çû.
Fîdan bal kişand ku ADFya 5em têr û tijî derbas bû û ji bo sê rojan Antalya dîsa bû navenda lêdana dilê dîplomasiya kurewî.
Fîdan destnîşan kir ku wan bi tevahî di 52 rûniştinan da mihasebeya krîzên heyî kir û wiha dewam kir:
"Îsal ji 150 dewlet û 66 saziyên navneteweyî 6 hezar û 400 beşdar tevlî foruma me bûn. 23 serok dewlet û hikûmet, 13 alîkarên serok dewlet û hikûmet, serokên meclisan, 50 wezîr û nûnerên payebilind ên 87 saziyên navneteweyî tevlî foruma me bûn."
Wezîr Fîdan her wisa bal kişand ku Serokomar Recep Tayyip Erdogan di çarçoveya forumê da hevdîtinên payebilind ên sûdwer pêk anîn.