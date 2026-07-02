Tirkiyeyê êrîşa li Şama paytextê Sûriyeyê hat kirin "bi tundî" şermezar kir

Gökhan Çeliker
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Wezaretê der barê êrîşa li Sûriyeyê hat kirin da daxuyanî da.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Em êrîşa ku li herêma Hîcazê ya li Şama paytextê Sûriyeyê hat kirin û bû sedema mirinan bi tundî şermezar dikin."
Di daxuyaniyê da hat gotin ku Xwedê rehma xwe li kesên di êrîşê da jiyana xwe ji dest dan bike, sersaxî dan eqrebayên kesên di êrîşê da jiyana xwe ji dest dan û gelê Sûriyeyê.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku "Baweriya me tam e ku dê dijî van teşebûsên armanc dikin ku şeht li pêşketina ji bo li Sûriyeyê tesîskirina îstiqrar û ewlehiya mayînde hatiye bidestxistin û hemû aliyên hewl didin aramiya civakî xira bikin bersiva herî baş parastina yekîtî û bihevrabûnê ye û gelê Sûriyeyê jî dê vê bersivê bide."
- Berdevkê AK Partiyê Çelîk: "Em dijî êrîşên ku desthilatdarî û yekîtiya Sûriyeyê hedef digirin li bar Sûriyeya bira ne. Em êrîşa li Şamê ya ku sivîlan hedef girt lenet dikin"
-Alîkarê Serokomar Yilmaz: "Ez êrîşa terorê ya ku li Sûriyeya welatê cîran û bira çêbû bi tundî şermezar û lenet dikim"
-Serokê Ragihandinê Duran: "Ez êrîşa terorê yaxaîn a ku li herêma Hîcazê ya li Şama paytextê Sûriyeyê hat kirin bi tundî lenet dikim"