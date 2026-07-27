Tevî fermana girtinê ya UCMyê, balafira Netanyahu careke din qada hewayî ya welatên Ewropayê bi kar anî
Her çiqas Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî (UCM) der barê Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu da biryara girtinê dabe jî, balafira wî ya ku çû Amerîkayê careke din qada hewayî ya Yûnanistan, Îtalya û Fransayê yên ku alîyên dadgehê ne, bi kar anî.
Burak Dağ
27 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 27 Tîrmeh 2026
KUDÜS
Li gorî daneyên malpera înternetê ya Flight Radarê, balafira Netanyahu ya ku nîvro ji Îsraîlê rê ket, dîsa qada hewayî ya welatên Ewropayê yên ku aliyên UCMyê ne, bikar anî.
Balafira Netanyahu ya ku ji bo hevdîtina bi Serokê Amerîkayê Donald Trump ra çû Washîngtonê, rêyeke ku dişibe rêya wekî di 28ê Çileya Pêşîn û 10ê Sibatê da bi kar anî ya li ser Behra Spî û Ewropayê ra derbas dibe, şopand.
Netanyahuyê ku di serdanên xwe yên berê da ji ber tirsa girtinê ji ketina nav qada hewayî ya gelek welatan dûr dikeve tê nasîn, di Îlona 2025an da dema ji bo civîna Lijneya Giştî ya Neteweyên Yekbûyî çûbû New Yorkê, qada hewayî ya Yûnanîstan û Îtalyayê bi kar anîbû û neketibû nav qada hewayî ya Fransayê.
UCMyê der barê Netanyahu û Wezîrê Parastinê yê berê Yoav Gallant da ji ber sûcên şer û sûcên li dijî mirovahiyê yên li Xeta Xezeyê kirine, di 21ê Mijdarê da fermana girtinê dabû.