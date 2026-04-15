Serokomar Erdogan: "Tu hêz nikare tiliya xwe ji Tirkiyeyê û Serokomarê Tirkiyeyê ra bihejîne"

Aykut Yılmaz
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan di Civîna Koma Meclisê ya AK Partiyê da axivî.
Serokomar Erdogan ji bo êrîşa dijî dibistanê ya li Sêwerega navçeya Şanliurfayê got, "Êrîş bi her awayî tê lêkolînkirin. Ji kesên ku di vê bûyerê da xemsar yan sûcdar in bêguman wê hesab bê pirsîn."
Erdogan bal kişand ser Keştiya Çagri Beyê ya ji bo sondajê çûye Somaliyê û wiha axivî, "Em ne talibê mêtinkariyê ne, em talibê qezenca hevbeş in. Em bi dil û can bawer dikin ku wê Çagri Bey mizgîniya xêrê bide xwîşk û birayên me yên Somaliyî."
Serokomar Erdogan ji bo êrîşên Amerîka-Îsraîlê yên dijî Îranê got, "Em pêşniyaz û hewldanên xwe yên ji bo kêmkirina rageşiyê, dirêjkirina agirbestê û domandina mizakereyan, dikin. Danûstandin bi kulmên şidandî nayên kirin. Divê em rê nedin ku çek li şûna gotinan dîsa biaxivin. Divê derfeta ku agirbest dide were bikaranîn. Divê destûr neyê dayîn ku hikûmeta Îsraîlê ya ku tê zanîn ji agirbestê pir nerazî ye, pêvajoyê sabote bike."
Serokomar Erdogan bal kişand ser helwesta Serokwezîrê Îspanyayê Pedro Sanchez got, "Ez ji bo helwesta wî ya mehkem ya dijî gefên Netanyahuyê qesabê Xezeyê, dostê xwe yê ezîz, Serokwezîrê Îspanyayê Sanchez, ji dil û can pîroz dikim."
Erdogan destnîşan kir heger li herêma wan aştî çêbe, bêyî rejima Siyonîst be jî wê çêbe û wiha axivî, "Heger îstiqrar çêbibe, dîsa bêyî hikûmeta Îsraîlê be jî wê çêbe."
Serokomar Erdogan diyar kir ku tu hêz nikare tiliya xwe ji Tirkiyeyê û Serokomarê Tirkiyeyê ra bihejîne û wiha got, "Ez dîsa hin rastiyan tînim bîra wan kesên ku kujerên dergûşan in û heqaretê li min û welatê me dikin: Komara Tirkiyeyê dewleteke ji rêzê nîne. Em ê mafên xwişk û birayên xwe yên ku li Şerîeya Rojava erdên wan hatine dagirkirin, biparêzin û doza zarokên ku li Libnanê di xew da hatine kuştin, bişopînin. Ez sipasiya birêz Devlet Bahçelî û hemû siyasetmedarên ku dijî bêrêziya li welatê me û şexsê min, bertek nîşan dan, dikim. Helwesta hevpar ya partiyên siyasî yên ku hewl didin di warên cuda da xizmeta miletê xwe bikin, dema ku mijar Tirkiye û serbilindiya neteweyî be, bi qîmet e."
Serokomar Erdogan di berdewamiyê da got, "Em ê ji zaliman ra bibêjin 'zalim', ji şeqiyan ra bibêjin 'şeqî', ji kujeran ra bibêjin 'kujer' û bibin dengê zarokên Xezeyî û guh bidin qîrîna dayikên ku kezeba wan diperite."
Erdogan di axaftina xwe da got, "Bi rêgeza aştiya li hundir, aştiya li herêmê û aştiya li cîhanê, em her gav amade ne ku bibin dengê aştiyê û pêşengiya hewldanên aştiyê bikin."
Serokomar Erdogan diyar kir ew kesên ku naxwazin Tirkiye ji belaya terorê ya ku 40 sal in li ser wê ye, rizgar bibe, êdî hewce nabînin ku nerehetiya xwe ya ji vê pêvajoyê veşêrin û wiha peyivî, "Bêyî ku li xwîna 73 hezar Xezeyiyan ya li ser destên xwe binihêrin, şerm nakin û bi nav û dengê birayên me yên Kurd welatê me reş dikin. Em ê nekevin vê dafikê. Îtifaqa Cumhur wê pêşeroja geş ya welat û herêma xwe tarî neke."