Serokomar Erdogan: "Tekane armanca me ew e ku hemû zarokên dinyayê di nav aramî û ewlehiyê da bi biratî bijîn"
Mümin Altaş, Abdullah Özkul
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Türkiye, Ankara
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan li Navenda Çand û Kongreyê ya Gel a Beştepeyê di "Bernameya Galayê ya Şahiya Zarokan a 23yê Nîsanê ya Navneteweyî ya 48emîn a TRTyê" da axivî û Cejna Zarokan û Desthilatdariya Neteweyî ya 23yê Nîsanê ya zarokan pîroz kir.
Serokomar Erdogan ji zarokan ra got ku "Mafê we yê herî tebiî ye ku hûn li welat û dinyayekî ku tê da şer, pevçûn, feqîrî û xizanî tune da bijîn. Digel hemû hewldanên me mixabin ku şer û zilmên li herêma me dewam dikin. Bi gelemperî zarokên mesûm berdêla van şeran didin. Em ji bo dawîlêanîna êşan, rawestandina pevçûnan, paqijkirina rondikên zarokan hewl didin. Dema em van hemûyan dikin tekane armanca me ew e ku hemû zarokên dinyayê di nav aramî û ewlehiyê da bi biratî bijîn."
Serokomar Erdogan bal kişand ser xetereyên dijîtal û got ku "Ez ji we dixwazim ku dema hûn li korîdorên bêserûbin ên alema dijîtal digerin dijî xetereyan gelekî baldar bin, tu carî ji bîr nekin ku hemû agahiyên derdikevin pêşberî we rast nînin, hemû karakter ewledar nînin."
Erdogan got ku "Helbet girîng e ku ku mirov li alema sanal (çêkirî) wextê xwe xweş derbas bike, mafê we yê herî tebiî ye lêbelê divê ev yek we ji lîstika li kolanan, xwendina pirtûkan, werzişê, ji lîstika bi hevalên we ra dûr nexe. Ez ji wijdanên we yên paqij û hişê we yê paqij bi bawerim."
Serokomar Erdogan mamoste Ayla û xwendekarên ku di êrîşa hefteya borî da jiyana xwe ji dest dan bi rehmet bi bîr anî û ji malbatên wan ûn dilsoj ra sebrê xwest û ji bo xwendekarên tên dermankirin şifa xwest û got ji Xwedê hêvî dikim ku tu êşên bi vî awayî neyne serê tu welat û gelan.
Erdogan Cejan 23yê Nîsanê ya zarokan car din pîroz kir û got ku "Ez ji we rica dikim ku hûn silavên me yên germ ji malbat û hevalên xwe ra bibin. Rêya we û bextê we vekirî be. Bila hemû xweşikahiya ya we zarokan be. Bimînin di xweşiyê da."