Serokomar Erdogan Serokwezîrê Karadagê Spajîc qebûl kir

Mümin Altaş
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Serokomar Erdogan ligel Serokwezîrê Karadagê Spajîc ê ku ji ber beşdariya Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn a bi mazûvaniya Tirkiyeyê li Kuliyeya Serokomariyê hat lidarxistin bibe hat Enqereyê civiya.
Di qebûlê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelîk û Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran jî li cem Erdogan amade bûn.