Serokomar Erdogan, Serokwezîrê Bulgaristanê Radev qebûl kir

Özcan Yıldırım, Zafer Fatih Beyaz
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan bi Serokwezîrê Bulgaristanê Rûmen Radev ra hevdîtin kir.
Serokomar Erdogan di çarçoveya 36emîn Lutkeya Serokdewlet û Serokhikûmetên NATOyê da ya bi mazûvaniya Tirkiyeyê li Kuliyeya Serokomariyê tê lidarxistin, dest bi hevdîtinên xwe yên dualî kir.
Serokomar Erdogan di vê çarçoveyê da bi Serokwezîrê Bulgaristanê Radev ra hevdîtineke ji çapemeniyê ra girtî pêk anî.
Wezîrê Karên Derva Hakan Fidan, Wezîrê Vejen û Çavkaniyên Siruştî Alparslan Bayraktar, Wezîrê Veguhestin û Binesaziyê Abdulkadir Uraloglu, Berdevk û Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Omer Çelik û Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran jî di hevdîtinê da beşdariya Serokomar Erdogan kirin.