Serokomar Erdogan Serokê FIFAyê Infantîno qebûl kir

Kaan Bozdoğan
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Di hevdîtina ku li Ofîsa Xebatê ya Dolmabahçeyê ya Serokomariyê hat kirin da Serokê FIFAyê Infantîno formaya bi nimreya 26 a li pişta wê "Erdogan" nivîsandî, replîkaya kupaya dinyayê û goga ku di kupaya dinyayê da pê dilizîn diyariyê Serokomar Erdogan kir.
Di hevdîtinê da Wezîrê Werziş û Civaniyê Osman Aşkin Bak, Serşêwirmendê Ewlehî û Polîtîkaya Derva yê Serokomar Balyoz Akîf Çagatay Kiliç û Serokê Federasyona Fitbolê ya Tirkiyeyê (TFF) Îbrahîm Haciosmanoglu jî cî girtin.
Haciosmanoglu jî formaya Tîma Neteweyî ya Ayê diyariyê Erdogan kir.