Serokomar Erdogan: Mijara ewlehiya dibistanên me di nava pêşaniyên me yên ewil da ye
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan der barê êrîşên çekdar ên li dibistanan da got, "Xwenezanî ye ku bi êşên bi vî rengî milet tehrîk dikin. Heqê kesî tuneye ku mamosteyên me, xwendekarên me bitirsînin."
Mümin Altaş
20 Nîsan 2026•Rojanekirin: 20 Nîsan 2026
Türkiye, Ankara
Serokomar Erdogan li Kulliyeya Serokomariyê piştî Civîna Kabîneyê bangî milet kir.
Serokomar Erdogan daxuyand ku ew di civîna kabîneyê da bi taybetî li ser êrîşên çekdar ên li dibistanan ên hefteya borî sekinîn û wiha got:
"Xwedê rehma xwe li xwendekarên ku di êrîşên menfûr da hatin kuştin bike û rehmet li mamoste Aylayê be ku xwe ji bo xwendekaran kir mertal. Xwenezanî ye ku bi êşên bi vî rengî milet tehrîk dikin. Heqê kesî tuneye ku mamosteyên me, xwendekarên me bitirsînin. Caniyên bi vî rengî ne tenê xwîna mesûman dirêjin, wekî rêxistinên terorê armanca wan ew e ku di civakê da înfîal, fikar û tirsê jî çêkin. Di teşxîskirina mîkrobên ku çanda tundiyê zêde dikin da em çi qas îsabet bikin, di pêvajoya tedawiyê da jî em ê ew qas serkeftî bin."
Erdogan li ser tevdîrên ku wê ji bo dibistanan werin hildan, sekinî û wiha axivî: "Mijara ewlehiya dibistanên me di nava pêşaniyên me yên ewil da ye. Di vê mijarê da tewîzeke herî piçûk jî tuneye û wê neyê dayîn. Zêdekirina tevkariya dibistan-asayîşê, xurtkirina modelên nû yên xebatê yek ji wan gavan e ku em ê di vê pêvajoyê da bavêjin. Em ê ji hişê çêkirî jî îstifade bikin û di dehlîzên tarî yên înternetê da hebûna xwe ya li ber çavan û nepenî xurtir bikin. Em ê Pergala Randevuya Weliyan çalaktir bikin. Di têkoşîna mubtelabûna dîjîtal da em ê ji bo weliyên xwe xeta piştgirî û şêwirmendiyê têxin dewrê. Di fîlmên ku mijara wan ser sûc û tundiyê ne da failan xurt, bibandor û ji cezayê muaf heta rêzdar nîşan didin. Ev jî di rastiya jiyanê da zirarê dide ciwanên me. Ji şûna fîlmên ku tundiyê teşwîq dikin, têkiliyên bipirsgirêk meşrû dikin; divê zêdetir fîlmên ser malbatê, yên qenciyê teşwîq dikin, werin çêkirin. Di bultenên nûçeyan da ji ber ku rêbeza sûcê fail bi hûrgulî tê dayîn, dîmenên êrîşê dubare tê serwîskirin, ev di zarokên me da rîska teqlîdê mezin dike. RTUK di serî da, bi saziyên xwe yên têkildar ra em ê bi taybetî rê û tewîz nedin mijara tundî û dejenerebûna ekranan. Em ji bo vê yekê biryardar in.
Serokomar Erdogan li ser sînordarkirina xwedîtî û xwediyên çekan sekinî û wiha got, "Di mijara sînordarkirina xwedîtiya çekan da em ê verastkirinên hiqûqî yên zêdebar têxin dewrê. Xwediyên çekan ên ku baldar û bitevdîr nînin, heke zarok çeka wan bi dest bixin, em ê cezayê ku ji bo wan tê dayîn, zêde bikin. Di van qadan da em ê belgeyeke polîtîkayê ya berfireh û plana tevgerê têxin rewacê. Ji bo dayikên me yên dilşewitî, ji bo zarokên vî welatî ku çavê wan dibiriqe û hêvîdar in, înşeallah beriya ku mezin bibe, em ê vê pirsgirêkê çareser bikin."
