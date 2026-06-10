Serokomar Erdogan: "Me amadekariyên xwe zêdetir kirin da ku Zîrweya Enqereyê di dîroka NATOyê da bibe xaleke referansê"
Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan der barê civîna NATOyê ya ku wê li Enqereyê were kirin da wiha got, "Me amadekariyên xwe zêdetir kirin da ku Zîrweya Enqereyê di dîroka NATOyê da bibe xaleke referansê."
Ekip
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
TBMM
Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan der barê civîna NATOyê ya ku wê li Enqereyê were kirin da wiha got, "Me amadekariyên xwe zêdetir kirin da ku Zîrweya Enqereyê di dîroka NATOyê da bibe xaleke referansê."
Erdogan der barê hilbijartina navberê ya ku li 6 beldeyan hat kirin da wiha got, "Îtîfaqa Cumhûr serkeftineke hilbijartinê ya pir giring bi dest xist. Kesên ku heta duh xwe didanê û dikirin qîreqîr, 3 roj in dengê wan dernakeve. Heke hûn (CHP) li ser vî hişî bin, hûnê ji gel hê zêdetir sîleyan bixwin. Heke hûn xwe rast nekin û siyaseteke rastîn nemeşînin hûnê hê zêdetir têk biçin."
Serokomar Erdogan li ser nîqaşên Kurultaya CHPyê sekinî û wiha axivî, "Di nîqaşên derbarê kurultayê da kesê ku kurultay kiriye jî, yê ku îdia dike tê da hîle heye jî û yê ku îdiayan bi belgeyan va biriye dadgehê ku heqê xwe hilde jî hemû CHPyî ne. Partiya ku Xazî Mustafa Kemal ava kir, ji ber gotinê efûya xwe dixwazim, kesên ku kirin mijara suhbetên ser maseyên pavyonan dîsa ew bixwe ne. Heta ku zirarê nede aştiya civakî, sazûmaniya kamuyê û saziya siyasetê, aloziya di nav CHPê da me eleqedar nake. Em naxwazin bikevin nav vê aloziyê. Kesên ku ketine derdê girtina qoltix û salonan, em alîgirê wan nînin û em ê nebin jî. Miletê me vê yekê ji me hêvî dike. Çi li me tê em wê dikin. Wekî AK Partî hêviya me ew e, ev krîza ji ber tevgerên hin kesên bêberpirsiyar ên nikarin ji bin ajotina rêxistinên sûcê derkevin bûye bombeya bi saet, çareser bibe. Herkes divê beramberî 86 milyonî bi berpirsiyarî tevbigere. Herkes divê ji gavên dê di siyasetê da polarîzasyonê zêde bike, dûr bisekine. Em naxwazin tu partiyên ku di binê vî baniyê mezin ê milet temsîl dike da tevlihev bibe, têkoşîna wan li kuçe û korîdorên Meclisê olan bide û wisa werin bibîranîn. Em ê destûrê nedin ku Meclis bê terorîzekirin, Meclisa Xazî bibe qada xwepêşandanê. Ji bo me tu qîmeta wê yekê tuneye ku di paldanka serokê giştî yê CHPyê da ka kî rûdinê."
Serokomar Erdogan bal kişand ser amadehiyên Civîna NATOyê ya ku wê li Enqereyê were kirin û wiha axivî: "Me amadekariyên xwe zêdetir kirin da ku Zîrweya Enqereyê di dîroka NATOyê da bibe xaleke referansê. Daxuyaniya Serokê Amerîkayê Birêz Trump ya ku wê beşdarî civînê bibe, ji bo pergala îtifaqê gaveke biqîmet e."
Erdogan got, "Ewlehiya Tirkiyeyê ne ji Hatayê, ji Helebê, Şamê, Beyrûtê dest pê dike. Em li welatê birayên xwe ji emrêwaqî ra misamahayê nîşan nadin, êrîşê qebûl nakin" û wiha dewam kir:
"Bira tu kes li pey macerayan nereve. Bira tu kes nebe dûvika şebekeya qetlîamê ya Siyonîst. Em armanca dawîn a hezeyana 'Axa Mewûd' pir baş dizanin. Bi îzna Xwedê, em ê tu carî destûrê nedin vê yekê. Heger li Behra Spî ya Rojhilat qesda maf û hiqûqa Tirkiye û Tirkê Qibrîsê were kirin, ez dixwazim bê zanîn ku bersiva me dê pir net û tund be. Divê Îsraîl bê rawestandin, ev sparteka mirovahî û eniya mirovahiyê ye, divê destûr neyê dayîn ku dîrok dubare bibe. Heke pêşî li ber heydûdiya Îsraîlê neyê girtin, tevî herêmê hemû mirovahî wê ceremeya vê bikişîne."
Serokomar Erdogan li ser kirîna berên hilberîneran jî sekinî û wiha got, "Ewê grameke berê hilberînerê me ziyan nebe, Ofîs wê beran hilde. Piştî teslîma beran 21 roj şûnda razandina perê bedela beran wê dest pê bike."