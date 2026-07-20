Serokomar Erdogan: Em ê di têkoşîna mafdar a gelê Tirk ê Qibrisê da tu carî wan bi tenê nehêlin.

Koray Taşdemir
20 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 20 Tîrmeh 2026
ÎSTANBUL (AA) - Serokomar Recep Tayyîp Erdogan 20ê Tîrmehê Cejna Aşitî û Azadiyê ya gelê Tirk ê Qibrîsê pîroz kir.
Serokomar Erdogan ji ber salvegera 52yemîn a Harekata Aştiyê ya Qibrîsê li ser hesabê xwe yê NSosyalê peyamek parve kir, şehîd û xaziyên qehreman bi spasdariyê va bi bîr anî.
Erdogan di peyama xwe da wiha got: "Ez 20ê Tîrmehê Cejna Aşitî û Azadiyê ya gelê Tirk ê Qibrîsê ji dil pîroz dikim û silavên xwe ji xwîş û birayên xwe yên Tirkên Qibrîsê ra dişînim. Wek welatê dayik û garantor, em ê di têkoşîna mafdar a gelê Tirk ê Qibrisê da tu carî wan bi tenê nehêlin."