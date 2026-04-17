Serokomar Erdogan: "Divê mafê welatên Kendavê yê gihîştina deryayên vekirî neyê sînordarkirin"

Yusuf Soykan Bal
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan di "Merasima Vekirina Fermî ya Foruma Dîplomasiyê ya Antalya 2026ê" da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir îro cîhan ligel krîza hêzê, di nava krîzeke îstiqametê da ye û wiha axivî, "Di vê rewşê da eşkere ye ku em di qonaxeke girîng û xeternak da ne. Mekanîzmayên ku wezîfeya wan parastina mafên mirovan û ewlehiya gerdûnî ye li hember êrîşên herî giran bêbandor dimînin û pir caran jî xemsar in. Krîza di pergala gerdûnî da di serî da krîzeke exlaqî û hebûnî ye. Ji bo ku hûn mezinbûna krîzê bibînin, bes e ku meriv li Xezeya piştî 7ê Cotmehê binihêre. Tiştên ku li Xezeyê diqewimin tenê wekî trajediyeke mirovî nayên dîtin. Komkujiya li Xezeyê bi awayekî zelal nîşan dide ku pergala heyî destûrê dide çi. Çawa em dikarin ji pergalekê bawer bikin ku duh li Sûriye û Xezeyê, îro jî li Şerîeya Rojava û Libnanê di ezmûna herî bingehîn ya mirovahiyê da bi ser neket?"
Erdogan der barê agirbesta di navbera Amerîka-Îsraîl û Îranê da got, "Em bawer dikin ku divê roniya derfetê ya ku bi agirbestê vebûye ji bo avakirina aştiyeke mayînde bibandor were bikaranîn. Çiqas nakokî kûr bin jî divê em rê nedin ku çek dîsa cihê gotinan bigirin û danûstandin jî bi pevçûnên xwînî werin guhertin."
Serokomar Erdogan bal kişand ser rewşa Tengava Hurmuzê û wiha peyivî, "Ger aliyekî Tengava Hurmuzê Îran be, aliyê din jî Umman e. Divê mafê welatên Kendavê yê gihîştina deryayên vekirî neyê sînordarkirin. Ya sereke ew e ku li gorî rêzikên diyarkirî azadiya seyruseferê were sazkirin û Tengava Hurmuzê ji bo keştiyên bazirganî vekirî bimîne."
Erdogan got ku "Ez dixwazim were zanîn ku Tirkiye bi projeyên vîzyoner yên wekî Rêya Pêşketinê di warên enerjî û girêdanê da ji bo hevkariyê ji cîranên xwe ra vekirî ye."
Serokomar Erdogan destnîşan kir girîng e ku teref bi nêzîkatiyeke lihevhatî tevbigerin û wiha axivî, "Divê em li hember hewldanên Îsraîlê yên ji bo sabotekirina pêvajoya danûstandinan amade û hişyar bin. Xurtkirina aştî, îstiqrar û normalîzekirina rewşa cîranê me Sûriyeyê ji bo pêşeroja herêma me pir girîng e."
Erdogan di axaftina xwe da der barê Rûsya û Ukraynayê da got, "Heger alî razî bin ji bo civîna serokan Tirkiye amade ye ku piştgiriyê bide gavên hêsankirinê di berdewamiya danûstandinên rasterast da."
Serokomar Erdogan diyar kir her çiqas armanca xwe ya endamtiya Yekîtiya Ewropayê (YE) biparêzin jî hêvî dikin ku yekîtî jî bi dilsozî vîzyona serokên xwe yên damezrîner biparêze.
Erdogan di axaftina xwe da got, "Em dixwazin Ege û Rojhilatê Behra Sipî wekî hewzeke aramî û refahê bibînin. Em helwestên yekalî yên ku hewl didin Tirkiye û KKTCyê ji holê rakin, red dikin."
Serokomar Erdogan di berdewamiya axaftina da wiha got, "Em li herêm û parzemînan siyaseta xwe ya derva ya aştîxwaz dimeşînin, di heman demê da têkiliyên xwe yên hevalbendiyê yên heyî jî xurt dikin."