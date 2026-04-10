Serokomar Erdogan: "Di navbera polîtîkayên Hîtler û biryara Parlamentoya Îsraîlê da çi ferq heye?"

Kaan Bozdoğan
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan der barê qanûna cezaya darvekirinê ya ku dîlên Filistînî hedef digire da got ku "Ji bo mehkûmên Filistînî tenê cezaya darvekirinê hat anîn, ma navê vê apartheîd nîne? Ma navê vê ji bo faşîzma nijadperest wek amûr bikaranîna hiqûqê nîne?"Gelo di navbera polîtîkayên wehş ên Hîtler ên dijî cihûyan û biryara ku Parlamentoya Îsraîlê bi helwesta zerkeftinê hilda da ji hêla mahiyata wan va tu ferq heye? Ma ev hemû tezahureke nû ya polîtîkayên înkar, îmhe, pêkûtî û înfaza siyasî ya dijî gelê Filistînê tê birêvabirin, nîne? Helbet ev kiryar cihêkarî ne, nijadperestî ne, ev yek tê wateya li Îsraîlê tetbîqkirina betertirê rejima apartheîdê ya ku di 1994an da li Afrîkaya Başûr hilweşiya."
Serokomar Erdogan di bernameya li Ofîsa Xebatê ya Dolmabahçeyê ya Serokomariyê da ya ku bi beşdarvanên ku ji bo civîna 9emîn a Konferansa Şaxa Jinan a Partiyên Siyasî yên Asyayê ya Navneteweyî (ICAPP) hatin Stenbolê ra qebûl kir da axivî.
- "Bi gelemperî jin û zarokên mesûm barê şer dikînin"
Serokomar Erdogan got ku erdnîgariya Rojhilata Navîn a ku Tirkiye jî parçeyeke wê ye di salên dawîn da rojên biêş, bi pirsgirêk û tarî dijî û ev gotin:
"Mixabin berî ku yek jê biqede pevçûn û şerekî nû dest pê dike. Barê vê jî bi gelemperî jin û zarokên mesûm dikşînin. Piraniya 72 hezarî zêdetir sivîlên ku Îsraîlê li Xezeyê bêrehmane qetil kirin jin û zarok in. Di şerê navxweyî ya ku li cîranê me Sûriyeyê 13,5 salan dewam kir da jî dîsa bi heman awayî jin û zarokan bedêla herî mezin dan. Di nav qurbaniyên ewil ên êrîşên ku Îrana cîrana me rast hat da jî dîsa jin û zarok hene. Di êrîşa asîmanî ya di rojên ewil ên şer da li Mînabê dijî dibistanekî hat kirin da ji zêdetirî 165an zarok hatin kuştin. Îsraîl digel agirbestê dijî Libnanê bombebaranê û polîtîkaya dagiriyê didomîne û dîsa herî zêde jin û zarokan mexdûr dike. Lê binihêrin ji ber êrîşên ku Îsraîl ji 2yê adarê vir va dibe ser cî û warên sivîlan 1,2 milyon Libnanî mecbûr man ku malên xwe biterikînin. Ji 1500î zêdetir birayên me yên Libnanê di van êrîşan da can dan û 4 hezar û 700 kes birîndar bûn. Îsraîlê roja ku agirbest hat îlankirin bi hovane 254 Libnanî qetil kirin. Şebekeya komkujiyê ya ku çavsorî bûye hemû nirxên însanî tune dihesibîne û bêyî ku tu prensîb û rêzikan nas bike zarokên bêguneh, jin û sivîlan dikuje."
Serokomar Erdogan der barê qanûna cezaya darvekirinê ya Îsraîlê ya ku dîlên Filistînî hedef digire da got ku "Ji bo mehkûmên Filistînî tenê cezaya darvekirinê hat anîn, ma navê vê apartheîd nîne? Ma navê vê ji bo faşîzma nijadperest wek amûr bikaranîna hiqûqê nîne?"Gelo di navbera polîtîkayên wehş ên Hîtler ên dijî cihûyan û biryara ku Parlamentoya Îsraîlê bi helwesta zerkeftinê hilda da ji hêla mahiyata wan va tu ferq heye? Ma ev hemû tezahureke nû ya polîtîkayên înkar, îmhe, pêkûtî û înfaza siyasî ya dijî gelê Filistînê tê birêvabirin, nîne? Helbet ev kiryar cihêkarî ne, nijadperestî ne, ev yek tê wateya li Îsraîlê tetbîqkirina betertirê rejima apartheîdê ya ku di 1994an da li Afrîkaya Başûr hilweşiya."
Erdogan got bi taybetî dixwaze ku tiştekî bîne ziman û ev gotin:
"Tabloya pêşberî me çiqas hêvîşikên dibe bila bibe em tu carî reşbîn nînin. Me dev ji têkoşînê berneda, em ê ne îro ne jî sibê sencaqa têkoşînê nexin erdê. Em ê ji niha pê va jî ya heq bibêjin, êşê bide jî bi awayekî eşkere rastiyan bibêjin, di her platformê da bibin parêzkarê edaletê. Ez ji dil bawer dikim ku em ê dijî zilm, cihêkarî, nenaskirina hiqûqê di nav yekîtî û bihevrabûnê da çareseriyan derxînin holê."