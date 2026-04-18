Serokomar Erdogan bi Serokomara Slovenyayê Musar ra civiya

Özcan Yıldırım
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan di roja duyemîn a Korbenda Dîplomasî Antalyayê ya 2026ê da ku Ajansa Anadoluyê (AA) Hevkarê wê yê Ragihandina Global e û li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Geştiyariyê ya Belekê tê lidarxistin, bi Serokomara Slovenyayê Musarê ra civiya.
Civîna ku li otela ku Erdogan lê dimîne birêva çû da, Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelik, Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran, Serşêwirmendê Serokomariyê yê Polîtîkaya Derva û Ewlakriyê Akif Çagatay Kiliç, Serşêwirmendê Serokomariyê Sabri Demir û Rêveberê Qelema Taybet a Serokomariyê Hasan Dogan jî amade bûn.