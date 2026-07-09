Serokomar Erdogan bi Serokomarê Slovakyayê Pellegrînî ra hevdîtin kir

Mümin Altaş
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomarê Slovakyayê Peter Pellegrînî ra hevdîtin kir.
Serokomar Erdogan ligel Serokomarê Slovakyayê Pellegrînî civiya ku ji bo beşdarî Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn a bi mazûvaniya Tirkiyeyê li Kuliyeya Serokomariyê hat lidarxistin bibe hat Enqereyê.
Di hevdîtinê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelîk û Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran û Serşêwirmendê Polîtîkaya Derva û Ewlehiyê yê Serokomar Akîf Çagatay Kiliç jî ligel Erdogan amade bûn.