Serokomar Erdogan bi Serokomarê Sûriyeyê Şara ra hevdîtin kir

Özcan Yıldırım
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomarê Sûriyeyê Ehmed Şara ra hevdîtin kir.
Serokomar Erdogan di çarçoveya Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê ya 2026an a ku li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Turîzmê ya Blekê tê lidarxistin û Ajansa Anadoluyê (AA) wek "Hevkarê Ragihandinê ya Global" cî digire da hevdîtinên xwe didomîne.
Erdogan li otêla lê dimîne bi Serokomarê Sûriyeyê Şara ra hevdîtin kir.
Di hevdîtinê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin, Alîkarê Serokê Giştî û BErdevkê AK Partiyê Omer Çelîk, ,Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran jî amade bûn.