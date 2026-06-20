Serokomar Erdogan bi Serokomarê Romanyayê Dan ra civiya

Hamdi Dindirek
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomarê Romanyayê Nicuşor Dan ra civiya.
Serokomar Erdogan li Fermandariya Tersaneya Stenbolê piştî Merasima Radestkirina Keştiya Dewriyeya Deryayî ya CAm. Romanê ji bo Fermandariya Hêzên Deryayî ya Romanyayê û Bilindkirina Alayê ya Platformên Fermandariya Hêzên Deryayî yên Tirkiyeyê, bi Serokomarê Romanyayê Dan û heyeta pê ra civiya.
Di civîna ku ji çapemeniyê ra girtî birêva çû da Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Wezîrê Navxweyî Mustafa Çiftçi, Sererkan Orgeneral Selçuk Bayraktaroglu, Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran, Serşêwirmendê Serokomariyê berpirsê Ewlekarî û Polîtîkaya Derva Balyoz Akîf Çagatay Kiliç jî amade bûn.