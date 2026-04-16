Kaan Bozdoğan
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan bi Seroka Konseya Federasyona Rûsyayê Matviyenko û Serokê Meclisa Vîetnamê Thanh Man ra civiya
Türkiye, İstanbul
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan, Serokê Meclisa Vîetnamê Tran Thanh Man û heyeta pê ra qebûl kir.
Di hevdîtina ku li Ofîsa Dolmabahçe ya Serokomariyê pêk hat da, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Şêwirmendê Sereke yê Serokomar yê Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç û Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran jî amade bûn.
Serokomar Erdogan pêşwazî li Seroka Konseya Federasyona Rûsyayê Matviyenkoyê kir
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan pêşwazî li Seroka Konseya Federasyona Rûsyayê Valentina Matviyenko û heyeta pê ra kir.
Di pêşwaziya ku li Nivîsgeha Dolmabahçeyê ya Serokomariyê birêva çû da, Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin, Serşêwirmendê Serokomar yê Polîtîkaya Derva û Ewlekariyê Akif Çagatay Kiliç û Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran jî amade bûn.
Serokomar Erdogan bi Serokomara Makedonyaya Bakur Sîljanovska-Davkova ra hat bal hev
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomara Makedonyaya Bakur Gordana Sîljanovska-Davkova ra hat bal hev.
Serokomar Erdogan li Ofîsa Dolmabahçeyê ya Serokomariyê bi merasima fermî pêşwaziya Sîljanovska-Davkovayê kir.
Erdogan û Sîljanovska-Davkovayê heyetan hevdu dan nasîn û paşê derbasî hevdîtina rû bi rû bûn.
Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran û Serşêwirmendê Serokomar yê Polîtîkaya Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç jî di hevdîtinê da amade bûn.