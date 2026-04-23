Serokomar Erdogan beşdarî resepsiyona 23yê Nîsanê ya li TBMMyê bû

Özcan Yıldırım
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan beşdarî Resepsiyona 23yê Nîsanê ya ku bi mazûvaniya Serokê TBMMyê Numan Kurtulmuş li Hêwana Merasimê ya Meclisê hat lidarxistin, bû.
Serokomar Erdogan bi Serokê TBMMyê Numan Kurtulmuş ra derbasî Hêwana Bimermer a li ba Hêwana Merasimê bû û wir bi Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz, endamên kabîneyê û hin vexwendiyan ra demekî sohbet kir.
Serokomar Erdogan pişt ra bi Kurtulmuş ra derbasî Hêwana Merasimê ya ku resepsiyon lê tê lidarxistin bû û li ser pirsa rojnamevanekî ya wekî "Hûn difikirin ku bi Serokê Giştî yê CHPyê Ozgur Ozel ra hevdîtinê bikin, dê peywendiyek çêbe?" ev gotin:
"Ez partiya îqtidarê me, ew mixalefeta sereke. Carekî di kitêba me da tune, tune ye. Em çima hevdîtinê nekin."
Serokomar Erdogan li ser pirsa rojnamevanekî din ya wekî "Pêvajoya Tirkiyeya Bêteror di çi merhaleyê da ye? " got ku "Bi awayekî gelekî erênî berdewam dike. Tu pirsgirêk tune."
Serokomar Erdogan di resepsiyonê da demekî li ser piyan bi Serokê Giştî yê MHPyê Devlet Bahçelî ra sohbet kir.
Serokomar Erdogan bi Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, Cîgira Serokê TBMMyê Pervîn Buldan û DEM Partiyiyan ra jî axivî û silav da Serokê Kulûba Fenerbahçeyê Sadettîn Saran û vexwendiyên din.
Serokomar Erdogan piştî bernameyê ji Meclisê derket.