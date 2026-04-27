Serokomar Erdogan: "Armanca me ew e ku di 3 salên pêş da, em 3 milyon ciwanên xwe îstixdam bikin"

Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got: "Armanca me ew e ku di 3 salên pêş da, em 3 milyon ciwanên xwe îstixdam bikin."
Serokomar Erdogan di Civîna Jêhatîbûnê ya Teşkîlata Hevkariya Aborî û Pêşketinê (OECD) ya ku li Navenda Kongreyê ya Halîçê hat lidarxistin da axivî.
Erdogan behsa nifûsê Tirkiyeyê yê ku her ku diçe kal û pîr dibe kir û wiha axivî: "Nifûsê me her ku diçe kal û pîr dibe û piyaseyên me yên hêza şixul duçarî zext û bangên nû yên milmilaneyê dibin. Tê texmînkirin ku di sala 2030î da ji 5an 1 û di sala 2050î da jî ji 4an 1ê nifûsê dinyayê wê ji kesên 60 salî û jê jortir pêk were. Lê têkiliyên me yên malbatî hê jî xurt in, çanda me ya alîkarî û hevgirtinê hê jî xurt e ku ev ji bo me avantajeke girîng e."
Serokomar Erdogan ji bo aborî, îstixdam û hêza şixul jî wiha got: "Modêlên perwerdeyê yên ne sext, mekanîzmayên rêbertiya kariyerê û hevkariyên çalak ên bi karsazan ra wê di piyaseyên hêza şixul da diyarker bin. Di navenda vîzyona me ya 'Sedsala Tirkiyeyê' da çavkaniya mirovî ya jêhatî, sazûmana malbatî ya bihêz, aboriya hilberîner û pêşketina civakî ya berfireh hene. Armanca me ew e ku di 3 salên pêş da, em 3 milyon ciwanên xwe îstixdam bikin."