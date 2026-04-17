Serokomarê Sûriyeyê Şera li Antalyayê bi Serokomarê Azerbeycanê û Serokê HKIyê ra civiya

Ömer Koparan
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Serokomarê Sûriyeyê Ehmed Şera li Antalyayê bi Serokomarê Azerbeycanê Îlham Eliyev û Serokê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Nêçîrvan Barzanî ra civiya.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Serokomariya Sûriyeyê, Şerayê ku di çarçoveya Korbenda Dîplomasî Antalya ya 2026ê da ku Ajansa Anadoluyê (AA) Hevkarê wê ya Ragihandina Global e û li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Geştiyariyê ya Belekê tê lidarxistin, li Antalyayê ye, bi Eliyev û Barzanî ra civiya.
Di civînê da Wezîrê Karên Derva yê Sûriyeyê Esed Hesen Şeybanî jî amade bû.