Serokomarê Sûriyeyê Şarayê ku ji bo Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê hat Tirkiyeyê ji AAyê ra axivî

Sümeyye Dilara Dinçer, Gülşen Topçu, Ali Semerci, Mahmut Geldi
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Serokomarê Sûriyeyê Ehmed Şara der barê têkiliyan da yên bi Tirkiyeyê ra got ku "Hevkariya Sûriye-Tirkiyeyê ji bo pêşeroja ewlehiya herêmê û hemû dinyayê bingehek e ku pêkan e li serê gelek tişt bên avakirin."
Şara li Antalyaya ji bo ku beşdarî Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê ya 5emîn (ADF) bibe hatê bersiva pirsên nûçegihana AAyê da.
Şara der barê rewşa têkiliyên Sûriye-Tirkiyeyê û firsendên hevkariya stratejîk, bandorên herêmî û kurewî yên êrîşên Amerîka-Îsraîlê yên dijî Îranê, girîngiya stratejîk a Sûriyeyê, rewşa dawîn a der barê entegrasyona bakurê rojhilatê welêt, êrîş û dagiriyên Îsraîlê yên dijî axa Sûriyeyê, peywendiyên di navbera Şam-Tel Avîvê û mijarên der barê têkiliya Sûriye-Ukraynayê da nirxandin kirin.
Hûrgiliyên hevpeyvînê wiha ye:
Pirs: Hûn cara duyemîn e ku beşdarî Foruma Dîplomasiyê ya Antalyayê dibin. Têkiliyên Sûriye-Tirkiyeyê di mijara nirxandina derfetên hevkariya stratejîk da çawa ye, di çi astê da ye?
Ehmed Şara: Di navbera Sûriye û Tirkiyeyê da peywendiyên dîrokî û coxrafî yên kevnar hene. Sûriye di heyama rejima kevin da ji herêmê û civaka navneteweyî hatibû îzolekirin. Ji rejima kevin xilasiya Sûriyeyê ji bo Sûriyeyê firsendek derxist holê ku têkiliyên herêmî û navneteweyî ji nû va ava bike. Bi taybetî têkiliyên bi Tirkiyeyê ra ev rewş diyartir bû. Ji ber ku Tirkiye piştgirê şoreşê bû û seranserê 14 salan piştgiriya xwe ya ji bo şoreşa Sûriyeyê domand. Sûriye ji qeyranû guherî qada firsendê û me jî di ziyaretên xwe yên li Tirkiye û welatên din da ev firsend îstişare kirin. Hevkariya Sûriye-Tirkiyeyê ji bo pêşeroja ewlehiya herêmê û hemû dinyayê bingehek e ku pêkan e li serê gelek tişt bên avakirin. Di navbera Tirkiyeya ku di navbera rojhilat û rojava da wekî pireyek e û Sûriyeyê da ji hêla girêdaniya herêmî va firsendên gelekî mezin hene."
- Bi Îsraîlê ra dîplomasiya ewlehiyê û Libnan
Pirs: Bi Îsraîlê ku Amerîka navbeynkar e ra mizakereyên ewlehiyê di çi astê da ne? Binyamîn Netanyahu di daxuyaniyên xwe yên dawîn da behs kir ku dê dagiriya li Libnanê ber bi herêmên Durzî va berfireh bikin, hûn vê çawa dinirxînin?
Ehmed Şara: Polîtîkaya ku Sûriye dişopîne li ser bingeha îma û pêşketinê ye. Hewcehiya Sûriyeyê bi îstiqrarê heye. Îsraîlê jî dijî Sûriyeyê êrîşên gelekî hov dan destpêkirin. Piştî ku li Sûriyeyê gelek herêm hedef girtin qismekî axa Sûriyeyê dagir kir. Girên Golanê jî di bin dagiriyê da ne.
Me jî hember vê yekê dîplomasiyê û qanîkirina civaka navneteweyî tercîh kir ku kar neguhere pevçûna dualî. Bi taybetî jî piştî ku seranserê 14 salan xwîna gelê Sûriyeyê rijiya.
Lewra em di mijara pêkanîna peymana ewlehiyê da cidî ne. Sûriye êdî di arenaya navneteweyî da xwediyê vê îmajê ye ku ji qeyranê gihaştiye îstiqrarê.
Ez di wê qeneatê da me ku mizakereyên bi Îsraîlê ra heta niha neketiye nederê lêbelê ji ber ku Îsraîl bi israr hebûna xwe ya li Sûriyeyê didomîne dijwarî û zehmetî heye.
Der barê şerê ku dijî Libnanê tê kirin da jî şêna rasterast hedef girtina binesazî û cî û warên li welêt gelek çareserî mimkûn in. Libnan jî nikare ji bin berberiyeke wiha rabe.
Ev her wiha (dagiriya Libnanê ya li Îsraîlê) ji wêndetirê mijara peywendî dayîna bi başûrê Sûriyeyê ra ji bo hemû herêmê tehdîdek e.
Pirs: Ji bo ku pêvajoya entegrasyona neteweyî ya li Sûriyeyê dewam dike rê hê dirêj e, hûn di kîjan merhaleyê da ne?
Ehmed Şara: Ez wisa difikirim piştî ku em hatin birêvebiriyê me par di vê mijarê da serkeftineke mezin bi dest xist. Komên şoreşê yên ku berê berbelav bûn bûn yek. Niha jî hêzên HDSyê hatin entegrekirin û kar di rê da diçin. Îro jî hêmanên baregehên eskerî yên biyanî yên dawîn ên li bakurê rojhilatê Sûriyeyê jî ji welêt veqetiyan. Xebatên entegrasyonê yên di navbera dewleta Sûriyeyê û HDSyê da jî dewam dikin.
Ango heta niha serkeftina ku me di vî mijarê da bi dest xist ji bo berjewendî û îstiqrara Sûriyeyê gelekî girîng e.