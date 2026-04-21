Serokê TBMMê Kurtulmuş di çarçoveya 152yemîn Lijneya Giştî ya YNPê da 41 hevdîtinên dualî kir

İsa Toprak
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş di çarçoveya 152yemîn Lijneya Giştî ya Yekîtiya Navbera Parlementoyan (YNP) da, di nava wan da Meclisa Parlementeran a Konseya Ewropayê, serokên Parlementoya Ereban û hinek serokên saziyên navneteweyî, 41 hevdîtinên dualî kir.
Li gorî daxuyaniya Serokatiya TBMMê, di çarçoveya Lijneya Giştî ya YNPê da ku ji 15ê nîsanê heta 19ê nîsanê, bi mazûvaniya TBMMê hat lidarxistin, 80 serokparleman, 800 parlementer û nûnerên saziyên navneteweyî tê da beşdar bûn. Ji bo 152yemîn Lijneya Giştî nêzîka 3 hezar kesî navê xwe tomar kir.
Di hevdîtinan da têkiliyên dualî û yên navbera parlementoyan, bandorên şerê ku bi êrîşa DYA û Îsraîlê ya li dijî Îranê dest pê kir, qeyranên cîhanî û geşedanên dawî yên herêmî hatin nîqaşkirin.
Kurtulmuş ku pêşîniyên siyaseta derva ya Tirkiyeyê ji hevtayên xwe yên ji herêmên cihê yên cîhanê hatibûn ra ragihand, tekez kir ku ji bo hewldanên bi mebesta avakirina aştî, îstiqrar û diyaloga gerdûnî, pêdivî bi piştgiriyeke xurttir heye.
Serokê TBMMê Kurtulmuş di hevdîtinên xwe da diyar kir ku divê parlamento bi awayekî çalak berpirsiyariyê bigirin ser xwe û divê hikûmet gavên berbiçav bavêjin da ku dawî li qirkirina Îsraîlê ya li Xezeyê û zilma wê ya li dijî Filistînê bînin û qeyranên mirovî ji holê rakin.
Di daxuyaniyê da derbarê rûniştin û civînên di çarçoveya 152yemîn Lijneya Giştî ya YNPê da agahî hatin dayin.