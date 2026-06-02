Serokê Meclisê Kurtulmuş: "(Tirkiyeya Bêteror) Em ê wê demê pirsgirêka herî giring a li pêşiya Tirkiyeyê çareser bikin"

Ali Kemal Akan
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş diyar kir, ji bo Rapora Komîsyona Piştevaniya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê siyaset wê berpirsiyariya xwe bi cih bîne û wiha dewam kir, "Înşeallah em ê di demeke herî kin da çareyekê ji vê mijarê ra jî bibînin û wê demê pirsgirêka herî giring a li pêşiya Tirkiyeyê çareser bikin."
Kurtulmuş li Helsînkiya paytextê Fînlandiyayê di ziyareta fermî da bi nûnerên civaka Tirkan û nûnerên Cimaeta Îslamê ya Fînlandiyayê saziya avakar a civaka Tetar a li Fînlandiyayê ye ra cuda cuda hevdîtin kir.
Numan Kurtulmuş li vê derê der barê xebatên Komîsyona Piştevaniya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya ku di pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da hat avakirin da agahî da.
Serokê Meclisê Kurtulmuş wiha got:
"Em ê hemû bi hev ra Tirkiyeyeke wisa ava bikin ku tu kes tê da nebe qurbaniyê terorê, tu kes xwe tê da cuda an jî welatiyê çîneke din hîs neke. Dixwazin fitne û fesadê têxin navbera me, lê em ê hemû bi hev ra bibin şahid ku ev fitne û fesad wê ji holê were rakirin. Em ê yekîtiya xwe ya neteweyî biparêzin, wekî şirîkên heman îstiqbalê bibin perçeyê heman welatî, heman çandê, heman baweriyê û heman rabirdûyê û wisa dewam bikin. Ez hêvî dikim ku di demeke herî kin da em ê wê pêvajoyê bi serkeftî kuta bikin ku vê meseleyê nîvê esra ewil a Komara me xwar, bi deh hezaran merivên me tê da can dan û herî kêm 2,5 trilyon dolarî ziyana aborî çêbû."
Kurtulmuş daxuyand ku di encama xebatên komîsyonê da raporek hat amadekirin û wiha dewam kir, "Ji bo ku pêdiviya wê bi cih were, siyaset wê berpirsiyariya xwe bi cih bîne û înşeallah em ê di demeke herî kin da çareyekê ji vê mijarê ra jî bibînin û wê demê pirsgirêka herî giring a li pêşiya Tirkiyeyê çareser bikin."