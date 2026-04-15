Serokê Meclisê Kurtulmuş: "Bedelê herî giran ya sûcên dijî mirovahiyê jin û zarokên Xezeyî didin"

Hamdi Dindirek
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Kurtulmuş beşdarî rûniştina vekirina Foruma Jinên Parlamenter bû ku li Otêla Hîlton Îstanbul Bomontî û Navenda Konferansê di çarçoveya 152emîn Civata Giştî ya Yekîtiya Navparlamentoyan (IPU) da hat lidarxistin.
Serokê Meclisê Kurtulmuş di bernameyê da axivî û di axaftina xwe da got, "Di serî Xeze di pevçûnên ku li herêma me didomin da bedelê herî giran ya sûcên dijî mirovahiyê ku hatiye asta qirkirinê, jin û zarokên Xezeyî didin."
Kurtulmuş bal kişand ser qanûna cezayê îdamê ya Îsraîlê ya ji bo girtiyên Filistînî û wiha got, "Tu piraniyeke meclisê nikare biryareke wisa ya ku rûmeta mirovan hedef digire, rewa bike."
Serokê Meclisê Kurtulmuş destnîşan kir ji bo pêşvebirina çareseriya dudewletî divê hê gelek welat Dewleta Filistînê nas bikin û divê li Neteweyên Yekbûyî (NY) weke endam cî bigre.