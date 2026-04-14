Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî: "Hilbijartina berwext tune, hilbijartin ewê di dema xwe da be"

Betül Bilsel
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî derbarê daxwaza "hilbijartina berwext" a Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel da got, "Hilbijartina berwext nîne, hilbijartin ewê di dema xwe da be û îradeya gelê Tirkiyê ye. Pêdivê ji nuha va rêz li wê îradeyê bê girtin."
Bahçelî di Civîna Koma MHPê ya TBMMê da destnîşan kir ku, tişta ku kulmeke ax dike welat, parastina wê axê bi can, xwîn, veqetandina ji dayik û hezkiriyên xwe ye; ew milkê dîrokî û neteweyî ye ku mirov ji bo wê dimirin, dikujin, li ber xwe didin, fedakariyê dikin û her tiştî didin da ku nifş bi azadî bijîn.
Devlet Bahçelî piştî Civîna Koma MHPê ya TBMMê bersiv da pirsên rojnamevanan.
Di bersiva pirsa rojnamevanekî ya "Daxwazeke CHPê ya hilbijartina berwext heye û ev hefteyeke nîqaş didomin. Weke MHPê hûn çawa li van nîqaşan dinerin?" da Bahçelî got, "Bila CHP hewl nede ku wê tevliheviya di nava pêkhateya xwe da, bi tevlihevkirin û reşkirina Tirkiyeyê bike. Hilbijartina berwext nîne, hilbijartin ewê di dema xwe da be û îradeya gelê Tirkiyê ye. Pêdivê ji nuha va rêz li wê îradeyê bê girtin."
- Tirkiyeya Bêteror
Bahçelî bal kişand ser pêvajoya Tirkiyeya Bêteror û got, "Armanca 'Tirkiyeya Bêteror' armancek e ku çekan bêdeng dike û koka terorê diqelîne. 'Tirkiyeya Bêteror' siberojeke çandiniya zad e, di erdan da. 'Tirkiyeya Bêteror' ew gund in ku ji nûva şên dibin. 'Tirkiyeya Bêteror' jinên me ne ku xwarina xwe di qazana dayikên xwe da dikelînin. 'Tirkiyeya Bêteror' ew bav in ku welatên xwe bi cih nahêlin. 'Tirkiyeya Bêteror' veguherîna aramiyê ye bi veberhênanê, veguherîna veberhênanê ye bi refehê."