Omer Çelîk: "Li gorî çekdanîna rêxistina terorê, em di qonaxa nîqaşkirin û nirxandina pêşnûmayeke qanûnê da ne"

Muhammed Nuri Erdoğan
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelîk der barê pêvajoya "Tirkiyeya Bêteror" da wiha got, "Li gorî çekdanîna rêxistina terorê, em di qonaxa nîqaşkirin û nirxandina pêşnûmayeke qanûnê ya ku wê têkeve rewacê da ne. Pir girîng e ku her kes piştgiriyê bide vê jî."
Çelîk li navenda giştî ya partiyê der barê civîna Lijneya Biryar û Rêvebirina Navendî (MKYK) ya AK Partiyê ku bi serokatiya Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan hat kirin da daxuyanî da.
Çelîk li ser pêvajoya "Tirkiyeya Bêteror" axivî û wiha got, "Rapora ku Komîsyona Piştevaniya Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê li Meclisê amade kir, girîng e. Armanca sereke ew e ku PKK/KCK bi hemû şax, niçik û rêxistinên pêvek va ji holê rabe. Ji bo ku çek were danîn û rêxistin bi temamî were tesfiyekirin, çarçoweyeke qanûnî wê were amadekirin. Divê ev verastkirin demildest li Meclisê were nirxandin. Armanca vê çarçoweya qanûnê ew e ku rêxistina terorê çekê dayne, hemû şax, niçik û rêxistinên xwe yên dereqanûnî ji holê rake."
Çelîk got, "Heke saziyên dewletê tesbît bikin ku rêxistina terorê çek daniye û Lijneya Ewlehiya Neteweyî (MGK) vê yekê pesend bike, bi biryara Serokomar va ev pêvajo wê were temamkirin. Li gorî çekdanîna rêxistina terorê, em di qonaxa nîqaşkirin û nirxandina pêşnûmayeke qanûnê ya ku wê têkeve rewacê da ne. Pir girîng e ku her kes piştgiriyê bide vê jî."