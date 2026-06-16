Kremlîn: Putîn û Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan dê sibê li Tataristanê hevdîtin bikin

Dmitri Chirciu
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Uşakov li paytext Moskovayê der barê mijarên di rojevê da daxuyanî dan rojnamevanan.
Uşakov diyar kir ku li Qazana paytextê Tataristana girêdayî Rûsyayê dê di 17-18ê Hezîranê da Lûtkeya Yekîtiya Neteweyî ya Rûsya-Başûrê Rojhilatê Asyayê (ASEAN) bê lidarxistin û Putîn dê beşdarî lûtkeyê bibe û hevdîtinên dualî bike.
Uşakov diyar kir ku Putîn dê Wezîrê Karên Derva Fîdan jî qebûl bike û got ku "Fîdanê Moskova ziyaret kir daxwaza hevdîtina bi Putîn ra kir. Ev daxwaz jî hat qebûlkirin. Putîn dû sibê di saet 20.00an da bi Wezîrê Karên Derva yê Tirkiyeyê ra hevdîtin bike."