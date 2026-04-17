Korbenda Dîplomasiyê ya Antalya 2026ê

Can Efesoy
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Sybihayê ku di çarçoveya Korbenda Dîplomasî Antalya ya 2026ê da ku Ajansa Anadoluyê (AA) Hevkarê wê yê Ragihandina Global e û li Navenda Kongreyê ya NESTê ya li Herêma Geştiyariyê ya Belekê tê lidarxistin, li Antalyayê ye, di rûniştikê da gotarek pêşkêş kir.
Sybiha pesnê qebareya parastinê ya Tirkiyeyê da û got, "Bi qasî ku ez dizanim, Tirkiye dikare ji sedî 80ê pêdiviyên artêşa xwe peyda bike, ku ev rastiyeke pir giring e."
Sybiha destnîşan kir ku ji ber şer bi qasî 8 milyon Ukraynî li dervayî welêt dijîn û bi bîr xist ku ew amade ne ku di pêvajoya agirbestê da hilbijartinan li dar bixin.
Sybiha tekez kir ku Tirkiye xwedî "ezmûneke dîplomatîk a bêhempa" ye û behsa giringiya beşdarbûna xwe, wekî wezîrekî ji welatekî di şer da li Korbenda Dîplomasiyê ya Antalyayê kir.
Sybiha got, "Em amade ne beşdarî hemî civînan bibin. Dixwazim bêjim ku ji bo her civîneke ku çi di navbera Tirkiye û Zelenskî da, çi di navbera Putin da, çi di navbera Serokomar Erdogan an jî Trump da pêk were, em amade ne."
Sybiha destnîşan kir ku Tirkiye di hewldanên Ukraynayê yên ji bo aştiyê da roleke giring dilîze.