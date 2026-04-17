Ji Trump daxuyaniya dibe ku di nav rojek du rojan da bi Îranê ra "li ser peymaneke nihaî li hev bikin"

Burak Dağ
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump nirxandina muhtemel e ku bi Îranê ra di nav "rojek yan du rojan da" li hev bikin.
Serokê Amerîkayê Trump ji Axîosa platforma nûçeyan a navenda wê Amerîka ye ra axivî û got ku heyetên Washîngton û Tehranê ji bo ku li ser peymana nihaî li hev bikin dê dawiya hefteyê bên bal hev.
Trump got ku "Îranî dixwazin ku hevdîtinê bikin. Dixwazin peymanekî bikin. Bawerim dawiya hefteyê muhtemelen dû hevdîtinek bê kirin. Muhtemelen em û dfi nav rojek du rojên pêş me da li hev bikin."
Trump diyar kir ku heta bi Îranê ra peymana nihaî neyê kirin dê Amerîka ebluqeya li Geliyê Hurmuzê raneke û parast ku divê Geliyê Hurmuzê ji her kesê ra vekirî be.
Trump îdia kir ku peyama dê di nav rojek du rojan da bê kirin dê "Îsraîlê di ewlehiyê da bigire."
Trump behsa agirbesta li Libnanê ket meriyetê jî kir û destnîşan kir ku divê Îsraîl êrîşên xwe rawestîne û got ku "Îsraîl divê raweste. Nikarin avahiyan biteqînin ji niha pê va. Ez ê destûrê nedim vê."