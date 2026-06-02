Serokomar Erdogan: "Ji darbeya 1960î pê va dest pê bike, hemû midaxaleyên dijî demokrasiyê zirar dan vî welatî"

Erdogan: "Ji darbeya 1960î pê va dest pê bike, hemû midaxaleyên dijî demokrasiyê bi milyaran dolar zirar dan vî welatî"
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
photo: TCCB / Mustafa Kamacı / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan wiha got: "Ji darbeya 1960î pê va dest pê bike, hemû midaxaleyên dijî demokrasiyê bi milyaran dolar zirar dan vî welatî, gelê me feqîr kirin û Tirkiyeyê paşve hîştin."
Serokomar Erdogan li Enqereyê beşdarî Merasîma 164emîn Salvegera Avabûna Sayiştayê bû û li wir axivî.
Der barê têkoşîna li dijî navendên wesayetê da jî Serokomar Erdogan wiha got: "Dema ku ev têkoşîn bi ser bikeve, pêşvaçûna aboriya welatê me jî wê bilez be, çavkaniyên milet wê zêdetir biherikin berîka milet."
Serokomar Erdogan anî ziman ku divê malê kamuyê neyê îsrafkirin û wiha axivî: "Çawa ku em parastina îradeya neteweyî wek deynê namusê dibînin, em îsrafkirin an jî îstismarkirina malên kamuyê jî qebûl nakin. Van dawiyan skandalên jêder ên rêveberiyên herêmî yên hin caran bi heyirîn û hin caran jî bi şermezarî em dişopînin, bi tu awayî mezûr nayên dîtin. Kê dibe bira bibe, ew deynê stûyê me ye ku em bi kesên emanetê gel wekî xenîmet dibînin ra di çarçoveya hiqûq û qanûnan da têbikoşin. Meqam, unvan û rutbeya wan çi dibe bira bibe, hemû xebatkarên ku di kamuyê da wezîfedar in dema ku çavkaniyan bikar tînin divê bi hesas tevbigerin, ev xeta me ya sor e."