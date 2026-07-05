Civîna NATOyê piştî 22 salan dîsa wê li Tirkiyeyê bê lidarxistin

Piştî Civîna Stenbolê ya 2004an ya NATOyê ya ku yek ji civînên herî girîng ên dîroka Îtifaqa NATOyê, Tirkiye vê carê di serdema ku jê ra dibêjin "serdema nezelaliyê" da wê mazûvaniya serokên dinyayê bike.
Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetan a NATOyê ya 36emîn a ku wê li Enqereyê were lidarxistin, ji bo dahatûya îtifaqê û ewlehiya dinyayê xwedî girîngiyeke mezin e.
Tê payîn ku Civîna Enqereyê giraniya dîplomatîk a Tirkiyeyê wê li derxe peş.
Ji bilî vê, wekî qadeke dîplomatîk a ku bandora Tirkiyeyê ya di nav NATOyê da nîşan bide, ev civîn girîng e.
Serokê Amerîkayê Donald Trump di serî da, 32 serokên dewletan, wezîrên karên derva û wezîrên parastinê yên welatan wê li Enqereyê bicivin.
Ji bilî welatên endam ên NATOyê, welatên AP4an (Avustralya, Japonya, Zelandaya Nû û Koreya Başûr) jî wê beşdarî civînê bibin û rojevên ewlehiyê yên Ewropa-Atlantîk û Hînt-Pasîfîkê wê bên axaftin.
- Foruma Pîşesaziya Parastinê
Foruma Pîşesaziya Parastinê ya ku di 3-4 salên dawî da wekî çalakiyeke din a NATOyê tê lidarxistin jî wê cara ewil bibe beşeke fermî ya bernameya vê civînê.
Tevgera Hevkariya Stenbolê di Civîna NATOyê ya 2004an ya li Stenbolê hat lidarxistin da dest pê kir û Qeter, Behreyn, Kuweyt û Mîrektiyên Yekbûyî yên Ereb beşdarî vê tevgerê bûn ku di çarçoveya vê civînê da rûniştineke taybet a wezîrên karên derva jî wê were lidarxistin û Civîna Wezîrên Karên Derva ya Tevgera Hevkariya Stenbolê ya NATOyê wê çêbibe.
Tirkiye ji bilî serokên dewlet û hikûmetan, wê qasî 100 wezîr, dîplomatên payebilind, nûnerên saziyên navneteweyî û bi hezaran mêvanên biyanî biezimîne.
Ji çar aliyê dinyayê qasî 3 hezar rojnamevan, nûçegihanên wêneyan, ekîbên televizyonan, nûnerên medyaya civakî û saziyên weşanê yên navneteweyî serî lêdan ku civînê bişopînin.
Ji bo civînê 48 hezar û 841 xebatkarên ewlehiyê, 7 hezar û 447 cendirme di serî da bi tevahî 56 hezar û 288 personelên ewlehiyê wê wezîfedar bin.
Qasî 639 xebatkarên ewlehiyê jî wê ji bo sûcên sîberê bi şev û roj bixebitin.
Balafirgeha Esenbogayê û Murted di serî da 3 balafirgeh wê ji bo civînê xizmetê bidin.
Li cem civînê, hin çalakiyên din jî wê werin lidarxistin.
Di 28-29ê Hezîranê da li Qesra Dolmabahçeyê ya li Stenbolê Civîna Parlamenteran a NATOyê wê bê lidarxistin.
Di 6ê Tîrmehê da wê vexwendineke nefermî ji bo nûnerên daîmî yên welatên mitefiq û balyozên muqim ên li Enqereyê dijîn çêbibe.
Dîsa di 6ê Tîrmehê da wê Komxebata SAM-Chatham Houseê çêbibe.
Di 7ê Tîrmehê da rêzepanelên bi navê "Summit Dialogues a NATOyê ya Enqerê" wê bên lidarxistin.
Di 7-8ê Tîrmehê da çalakiya SETA-MSCyê ya bi navê "Allias at Ankara" û "Civîna Maseya Gilover a Plankerên Siyaseta Transatlantîkê" wê çêbibin.
- Civîna Stenbolê ya 2004an a xaleke guherînê ya girîng di pêvajoya veguherînê da
Civîna Stenbolê ya Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetan a 17emîn a di dîroka 55 salî ya NATOyê da, wekî xaleke guherînê ya girîng di pêvajoya veguherîna îtifaqê da tê hesibandin.
Serokên dewlet û hikûmetan, wezîrên karên derva û parastinê û berpirsên sivîl û eskerî yên 26 welatên endamên NATOyê yên wê demê û her wiha yên 20 welatên ku bi îtifaqê ra hevkariyê dikin beşdarî civînê bûn. Civînên ku bi tevahî 46 welat lê hatin temsîlkirin, şikil dan rojeva ewlehiya navneteweyî.
Civîna Stenbolê bi taybetî ji wan hêlan van bal kişand ku rola NATOyê li Efxanistanê berfirehtir kir, ji hêzên ewlekariyê yên Iraqê ra alîkariya perwerdeyê hat dayîn û 7 endamên nû (Bulgaristan, Estonya, Letonya, Lîtvanya, Romanya, Slovakya û Slovenya) cara ewil beşdarî civîna îtifaqê bûn.
Ev 7 welat wekî gava berfirehbûnê ya herî mezin a NATOyê ya piştî Şerê Sar, di 29ê Adara 2004an da bi awayekî fermî bûn endam.
Lewma jî serokdewlet û serokhikûmetên van welatan cara ewil di Civîna Stenbolê da wekî endam beşdariya Civîna NATOyê bûn.
Serokê DYAyê George Bush, Serokwezîrê Îngiltereyê Tony Blaîr, Serokomarê Fransayê Jacques Chîrac, Serokwezîrê Almanyayê Gerhard Schroder, Wezîrê Parastina DYAyê Donald Rumsfeld, Serokê Dewleta Efxanistanê Hemîd Karzaî, Serokomarê Gurcistanê Mîhaîl Saakaşvîlî, Wezîrê Karên Derva yê Iraqê Xoşyar Zebarî, Wezîrê Karên Derva yê Îtalyayê Franco Frattînî û her wiha nûnerên payebilind ên gelek welatan li Stenbolê li hev kom bûn.
Di çarçoveya civînê da Civîna Konseya NATO-Rûsyayê hat lidarxistin, lêbelê Serokê Dewleta Rûsyayê Vladîmîr Putîn nehat Stenbolê û vê rewşê wê demê bal kişand.
Di civînê da biryarên wekî berfirehkirina hebûna NATOyê ya li Efxanistanê, bidawîkirina operasyonên li Bosna Hersekê, piştevaniya hêzên ewlekariyê yên li Iraqê ji hêla perwerdeyê va û xurtkirina şiyanên operasyonel ên Îtifaqê hatin wergirtin.
Serokê berê yê DYAyê Bush rojek beriya civînê hat Enqereyê û bi rayedarên Tirk ra hevdîtin pêk anîn. Di roja dawîn a civînê da jî di axaftina xwe ya li Zanîngeha Galatasarayê da diyar kir ku ew li dijî wê yekê ne ku Tirkiye û Ewropa bi sînorên çêkirî va ji hevdu cuda bibin.
- Tevdîrên ewlehiyê yên awarte
Di 2004an da ji bo civînê tevdîrên ewlehiyê yên awarte hatin wergirtin.
Di çalakiya ku bi qasî 3 hezar beşdar û 3 hezar û 500 endamên çapemeniyê tevlê bûn da Stenbol bi xeleka ewlehiyê hat parastin.
Ji ber Civîna NATOyê Sûka Sergirtî ji bo demên diyarkirî ji ziyaretan ra hat girtin, PTTyê jî ji bo bîranîna civînê, zerf û materyalên posteyê yên bi dexmeya dîroka taybet, amade kirin.
Civîna NATOyê ya Stenbolê ya 2004an ji hêla biryarên hatin wergirtin, asta beşdariyê û tesîra wê ya li ser polîtîkayên ewlehiyê va wekî civîneke giring a dîroka NATOyê ket nav qeydan.