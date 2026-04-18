Balyozê Tirkiyeyê yê li Şamê Yilmaz tekezî kir ku li xetên veguhastina enerjiyê da dibe ku rola Tirkiyeyê zêde bibe

Muhammet Tarhan
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Balyozê Tirkiyeyê yê Şamê Nuh Yilmaz destnîşan kir ku geşedanên li Rojhilata Navîn dikare rola welatê wî di xetên veguhastina enerjiyê da derxîne pêş û got, "Rêya herî kin, herî erzan, herî bi îstiqrar a derketina ewledar niha ji ser Tirkiyeyê ra ye. Em dikarin vê îhtimalê binirxînin ku belavkirina enerjiyê ya ku bi rêya Tengava Hurmuzê yan Qenala Suweyşê berdewam e, dibe niha bigihêje xalekê ku Tirkiye para xwe ya mezintir werbigire."
Yilmaz di çarçoveya Korbenda Dîplomasiyê ya Antalya 2026ê da ku Ajansa Anadoluyê Hevbeşê wê ya Ragihandina Global e, bersiv da pirsên nûçegihanê AAyê.
Yilmaz nîqaşên li ser xetên veguhestina enerjiya alternatîf ku bi Şerê DYA/Îsraîl-Îranê dest pê kirin û rê li ber herikîna enerjiyê li Kendava Besreyê girt, nirxand.
Yilmaz got, "Xeta herî giring a çûyîna ewropayê ji bejayê va Tirkiye, ji deryayê va jî Tengava Hurmuzê-Tengava Babulmendeb-Qenala Suweyşê-Xeta Deryaya Spî yan jî guzergeha Hurmuz-Asyayê ye."
Balyoz Yilmaz got, "Bi vî şerî ra û bi taybetî jî bi zehmetiyên ku li Tengava Hurmuzê têne dîtin, ev herikîna enerjiyê yan dê ber bi rêyên bejahî yên ku ji hêla Tirkiyeyê va li bakur têne kontrolkirin, an jî ber bi rêyên alternatîf ên ji Iraqê ber bi Sûriyeyê va werin veguhastin, ku ev dikare gihîştina rasterast a Deryaya Spî nîşan bide. Ev bi rastî ji hem ji bo Tirkiyeyê û hem jî ji bo Sûriyeyê derfeteke giring e."
Yilmaz tekezî kir ku xetên enerjiyê ew proje ne ku veberhênanên milyar dolarî dixwaze û di sûretê mutleq da pêdiviya wê bi îstiqrara siyasî heye.
