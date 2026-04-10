Alîkara Wezîrê Karên Navxweyî Kubra Yigitbaşiyê pêşangeha "Di 65 Qareyan da Ewlekariya Wanê" vekir

Ahmet Aydın
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Alîkara Wezîrê Karên Navxweyî Kubra Guran Yigitbaşiyê pêşangeha "Di 65 Qareyan da Ewlekariya Wanê" vekir.
Alîkara Wezîr Yigitbaşiyê di çarçoveya bernameyan da serdana Rêveberiya Ewlekariya Wanê kir û ji aliyê Rêveberê Ewlekariya Parêzgehê Murat Mutlu û amirên yekeyan va hat pêşwazîkirin.
Yigitbaşiyê fotografên Nûçegihanê Fotoyê yê AAyê yê Biqedem Ozkan Bilgin ku ji xebatên yekeyên Rêveberiya Ewlekariyê pêk dihat, temaşe kir.
Yigitbaşiyê derbarê fotografan da ji Rêveberê Herêma Wanê yê AAyê Cemal Aşan û Bilgin agahî stand û anî ziman ku her fotografek ji yê din bedewtir e.