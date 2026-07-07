Serokomar Erdogan: "Ez bawer im di mijara F-35an da ji Lutkeya Lîderan biryareke xêrê derkeve"
"Mijara F-35an ji bo me mijareke nû nîne û me ev berê bi Amerîkayê ra xeberda, me soza 5 balafiran jî sitand. Înşelah ez bawer im di mijara F-35an da ji vê Lutkeya Lîderan biryareke xêrê dê derkeve.
Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Zafer Fatih Beyaz
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
ANKARA
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Mijara F-35an ji bo me mijareke nû nîne û me ev berê bi Amerîkayê ra xeberda, me soza 5 balafiran jî sitand. Înşelah ez bawer im di mijara F-35an da ji vê Lutkeya Lîderan biryareke xêrê dê derkeve. Ji bo F-35an berî niha cenabê wî soz dabû me, ez dizanim ku me ev soz ji bo paşerojê bi awayekî erênî test kir. Birêz Trump her wext li ser sozê xwe ye."
Erdogan û Serokê DYAyê Donald Trump li Kuliyeya Serokomariyê civiyan.
Serokkomar Erdogan daxuyanî da rojnamevanan û bersiv da pirsên wan û got, "Li Enqereyê civîna me ya bi dostê me ra hêzek zêdetir da me. Ez bixêrhatina wî dikim,"
Erdogan tekezî li giringiya vê serdanê kir û got, "Lidarketina Lûtkeya Serkirdeyên NATOyê îro li Enqerê û civîna hemî lîderan a niha li welatê me û çêbûna vê digel dostê minî hêja birêz Trump ra, dê hêzeke zêdetir bide me. Ez dîsa bi xêrhatina wan dikim."
- Pêvajoya danûstana Îran-DYAyê
Di bersiva rojnamevanekî da ya "We ji bo bidawîbûna şerê li Îranê hewl da. Pêvajoya danûstanê berdewam e, lêbelê peymaneke nîhaî çênebû. Tirkiye di qonaxa bê de ji bo ku encameke erênî ji pêvajoya danûstandinan derkeve, dê çi gavan bavêje?"
Serokomar Erdogan got, "Di vê pêvajoyê da em jî hewl didin ku çawa têkiliyên Îran û Amerîkayê bigihînin asteke nû. Hem ez û hem jî hevalên min bi hev re dixebitin û em ê bi hev ra hewl bidin ku ji bo aştiya cîhanê gavekê bavêjin."
- Binpêkirinên agirbestê li Xezeyê
Di bersiva pirsa "Nêzîkî 80 hezar kesî li Xezeyê jiyana xwe ji dest da. Wêraniyeke mezin heye. Agirbest hatiye îmzekirin, lê binpêkirin li hin deveran berdewam in. Hûnê li ser gavên ku dikarin bi hev re werin avêtin ji bo pêşîgirtina li van binpêkirinan, rêdana ku alîkariya mirovî bikeve Xezeyê û hêsankirina ji nû ve avakirina wê nîqaş bikin?"
Serokomar Erdogan got, "Derbarê Xezeyê da, bê guman, piştî ku me li ser van mijaran bi hevalê xwe yê hêja ra nîqaş kir, em giringiyeke mezin didin vê Lûtkeya Lîderan, bi taybetî ji bo ku li vê herêmê aştî pêk were. Em derketina biryarekê ji vê Lûtkeya Lîderan jî wekî pêşketinek erênî dibînin. Ez bawer dikim ku ev mumkun e."
- "Birêz Trump her tim li ser soza xwe radiweste"
Serokomar Erdogan, di bersiva pirsek li ser radestkirina motorên balafirên şer ên KAAN, F-35an da got:
"Meseleya F-35an ji bo me ne tiştekî nû ye. Me berê jî bi Amerîkayê ra li ser vê mijarê nîqaş kiriye. Me sozek ji bo 5 balafiran wergirtiye. Birêz Trump jî li ser vê mijarê soza xwe daye me. Niha, ez dizanim ku di civînên ku em ê di Lûtkeya Lîderan da bikin, em soza ku me berê ji wan di derbarê F-35an da ji bo pêşerojê wergirtibû bi awayekî erênî diceribînin. Birêz Trump her tim li ser soza xwe radiweste. Ez bawer im derbarê F-35an, ji vê Lûtkeya Lîderan dê biryareke erênî derkeve."
- "Em ê li ser pêşketinên di navbera Rûsya û Ukraynayê da nîqaş bikin"
Dema ku rexneyên wî yên li ser pergala gerdûnî hatin bîra wî û ji wî hat pirsîn ka gelo gaveke hevbeş bi DYA ra li ser vê mijarê mumkun e, Erdogan bersiv da, "Wekî du welatên giring ên NATOyê, em ê di vê Lûtkeya Lîderan da helwestek xurt a hevgirtinê misoger bikin, û ez bawer im ku em ê di vê yekê da biserkevin."
Piştî ku hewlên navbeynkariyê hatin bibîranîn û li ser qonaxa niha ya derbarê bidawîhatina Şerê Rûsya-Ukraynayê de pirsî, Erdogan got, "Em ê li vir bi hevalê xwe yê hêja ra li ser van pêşketinên di navbera Rûsya û Ukraynayê de nîqaş bikin. Em ê li gorî wê gavan bavêjin."
- "Ew ê li vir mizgîniya ku da me dubare bike"
Di bersiva pirsa, "Gelo em dikarin ji civîna li ser radestkirina motorên balafirên şer ên KAAN, F-35an hêviya encamekê bikin?"
Serokomar Erdogan wiha bersiv da:
"Min berê bi dostê xwe yê hêja ra li ser vê mijarê nîqaş kir, û derbarê KAAN, bi taybetî motorên wê da, em ê di vê Lûtkeya Lîderan da dîsa bi dostê xwe yê hêja ra li ser vê mijarê nîqaş bikin. Ez bawer dikim ku ew ê mizgîniya ku li vir da me dubare bike. Em ê di Lûtkeya Lîderan da ji bo vê mizgîniya baş spasiya wî bikin."
Wezîrê Derva Hakan Fidan, Wezîrê Xezîne û Darayî Mehmet Şimşek, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler û Serokê Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin jî refeqeta Serokomar Erdogan kirin.
Piştra Serokomar Erdogan û Trump derbasî hevdîtina dualî bûn.
Serokomar Erdogan: "Ez bawer im di mijara F-35an da ji Lutkeya Lîderan biryareke xêrê derkeve"