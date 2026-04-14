Îtalyayê mekanîzmaya nûkirina otomatîk a peymanên parastinê yên bi Îsraîlê ra da sekinandin

Barış Seçkin
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Serokwezîra Îtalyayê Giorgia Meloniyê ragihand ku wan li gorî rewşa berdest mekanîzmaya nûkirina otomatîk a peymanên parastinê yên di navbera wan û Îsraîlê da sekinandin.
Serokwezîr Meloniyê di kêliya ziyareta fuarekê ya li bajarê Veronayê da daxuyanî da mensûbên çapemeniyê û wiha got, "Hikûmetê li gor rewşa berdest biryar da ku nûkirina otomatîk a peymanên parastinê yên di navbera wan û Îsraîlê da raweste."
Meloniyê her wiha dubare kir ku gotinên Serokê Amerîkayê Donald Trump ên ku ji bo Serokê Dewleta Vatîkanê Papa Leoyê 14emîn gotin, "nayên qebûlkirin".
Di vê navberê da li gor nûçeya ajansa ANSAyê ya Îtalyan, Wezîrê Parastina Îtalyayê Guido Crosetto nameya ku mitabaqata tevkariya eskerî ya navbera Îtalya û Îsraîlê radiwestîne, ji hevkarê xwe yê Îsraîlî Israel Katz ra şand.
Ev mitabaqat ji tevkariya parastinê ya li ser techîzata eskerî û guherîna teknolojîk a navbera her du welatan pêk dihat. Mitabaqat di 13ê Nîsana 2016an da ketibû rewacê û 5 salan carekê dihat nûkirin.
Li welêt demeke dirêj bû ku partiyên mixalefetê, sendîqa û saziyên civaka sivîl bangî hikûmeta Meloniyê dikirin ku Mitabaqata Tevkariya Eskerî ya Îtalya û Îsraîlê bide rawestandin.